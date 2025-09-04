Studenții din Timișoara se alătură protestelor profesorilor. Marş pe traseul Piața Operei – Catedrala Mitropolitană – Bulevardul C.D. Loga – Prefectura Timiș

Alianța Organizațiilor Studențești din Timișoara (AOST), în calitatea de organizație umbrelă a asociațiilor studențești reprezentative din centrul universitar Timișoara ce reunește structurile studențești de la cele patru universități de stat (UVT, UPT, UMFT, USVT), se alătură protestului federațiilor sindicatelor profesorale, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” împărtășind același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate impuse în educație prin prevederile Legii nr. 141/2025.

Astfel, vineri, 5 septembrie, studenții vor mărșălui alături de profesori, de la 11:30, pe traseul Opera Națională Română Timișoara – Piața Operei – Catedrala Mitropolitană – Bulevardul C.D. Loga – Prefectura Timiș.

Printre revendicările AOST, se numără: revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic; creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%; reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat; diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale; abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

Sursa foto: spotmedia.ro