Pavel Torony și peisajele sale

Expoziția de la Centrul Multifuncțional Bastion Corp C, intitulată Peisaje, al cărei vernisaj din 02.09.2025 s-a bucurat de un numeros public printre care și multe personalități din lumea artelor vizuale ( Lucia Kolla Stoica, Ana Hoble, Simona Molnar, Gabriela Pietreanu, Mihai Teodor Olteanu, Tar Bela, Valeriu Sepi, Ciprian Surulescu și mulți alții), reunește un număr impresionant de de lucrări ce poartă amprenta expresivității artistice a autorului.

Cu un mod de a face și a percepe arta aproape unic în spațiul artelor vizuale bănățene, pictorul reușește de fiecare dată să transimită publicului un mesaj estetic și emoțional extrem de puternic și intens. Ordinea interioară a lucrurilor naște la Pavel Torony ordinea exterioară, o ordine pe care o transpune extrem de meticulos în operele sale împreună cu trăirile și emoțiile sale, care au o intimitate și un lirism ce surprind privitorul de la primul contact vizual al acestuia cu oricare din lucrările artistului.

Materialitatea și consistența abundă, cromatismul și jocul reflexiilor luminii creează un spațiu personal al artistului, care surprinde materia și mișcarea, declanșând un dialog al elementelor, dublat de un dialog al imaginii, care comunică direct sau simbolic cu cel ce contemplă opera de artă.

Pentru Pavel Torony pictura reprezintă o continuă reluare a căutării, indiferent de temă (peisaj, portret etc.) sau de reprezentare (figurativă sau abstractă). Cu elemente stilistice bine definite, viguros ca mesaj estetic, simbolic, profund în ceea ce privește emoția și trăirea ce o transmite privitorului, Pavel Torony se distinge ca unul din importanții artiști vizuali contemporani.

Expoziția poate fi vizitată până în data de 14.09.2025 cu un program de vizitare intre orele 11.00-13.00 și 16.00-19.00.