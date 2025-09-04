Laborator de neuromarketing la Universitatea Politehnica Timișoara

La Facultatea de Management în Producție și Transporturi din cadrul Universității Politehnica Timișoara a fost inaugurat un laborator modern de neuromarketing, cu echipamente avansate, de ultimă generație, potrivit unui comunicat de presă transmis de instituția de învățământ superior.

Ideea construirii unui laborator de neuromarketing, cu echipamente avansate de cercetare, a apărut încă din 2019, în cadrul unui colectiv condus de conf.univ.dr.ing. Sabina Potra (în prezent manager de proiect), concretizată ulterior în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Partenerii Facultății de Management în Producție și Transporturi în acest proiect sunt două licee: „Nikola Tesla” din Vârșeț și „Ion I.C.Brătianu” din Timișoara.

Laboratorul a fost înființat în scopul de a ajuta la dezvoltarea competențelor digitale și de cercetare pentru 50 de cadre didactice din mediul preuniversitar, dar și implicarea a 160 elevi din cele două licee.

Valoarea totală a proiectului este de peste 470.000 de euro, din care doar amenajarea și dotarea laboratorului de neuromarketing a fost de circa 200.000 de euro.

Au fost achiziționate echipamente de neuromarketing (”eye tracking”, EEG și FNIRS), echipamente IT ((laptopuri, multifuncțională, tablă inteligentă, ecrane de proiecție, ecran mobil led, videoproiectoare, etc.), mobilier la comandă, aer condiționat, iar prin aportul UPT au fost investită o sumă de aproximativ 30.000 de euro în infrastructură și instalații.