Atracțiile județului Timiș vor fi prezentate în acest weekend de Visit Timiș la cea de-a doua ediție a Festivalului Prispa din Brașov.

Evenimentul, organizat în Piața Sfatului, va aduna între 5 și 7 septembrie zeci de mii de vizitatori, dornici să descopere tradiții, gusturi și experiențe autentice din întreaga țară.

Standul Visit Timiș, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, va fi unul aparte, care va pune în valoare producătorii locali: Kenosis Design, Simo’s Ceramics, Dacic Soap și Atelier Sabines.

Pe lângă bijuteriile din lemn, săpunurile parfumate și ceramica artistică, standul va îmbina tradiția și creativitatea într-o experiență completă centrată pe vizitator.

Totodată, am pregătit pentru turiști un nou nou material de promovare turistică, în care se vor regăsi atracții inedite din Timiș, peisaje de basm din Țara Făgetului, Drumul Vinului, istoria conacelor și a familiilor nobiliare, trasee ciclo-turistice și locuri reprezentative pentru gastronomia și ospitalitatea timișeană.

Toate vor fi așezate într-un concept intuitiv, menit să ofere turiștilor idei pentru următoarea lor vacanță.

„Vom prezenta județul Timiș și Banatul la Prispa, chiar în centrul Brașovului, dar mai ales vom lansa publicului invitația de a susține candidatura noastră la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028 – pentru un turism autentic, responsabil și colaborativ”, a subliniat Simona Neumann, directoarea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Județului Timiș

INFORMAȚII FESTIVAL:

Organizat de Asociația „Construim o Țară”, prin proiectul „România ești TU”, festivalul reunește toate cele 41 de județe și Capitala. Festivalul Prispa din Brașov are ca misiune reconsolidarea brandului turistic al României prin cultură, meșteșuguri, comunitate și autenticitate. Festivalul va fi împărțit în șase pavilioane distincte:

Prispa județelor – standuri tematice cu turism, meșteșuguri și producători locali

Prispa tineretului – spațiu dedicat ideilor și inițiativelor de viitor

Prispa cuvintelor – literatură și grai românesc

Prispa naturii – produse locale, plante, legătura armonioasă cu natura

Prispa croită de tineri – creativitate, energie și implicare

Prispa vizuală – instalații, expoziții multimedia și artă contemporană

Intrarea publicului este gratuită.

Visit Timiș este prezent și pe social media:

* Facebook: Visit Timiș

* Instagram: @visit.timis

* TikTok: @visit_timis