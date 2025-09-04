Tânără de 23 de ani, înjunghiată în centrul Reşiţei de o altă fată

Atac s ângeros în centrul ora şului Reşiţa . O t ân ără de 23 de ani a fost înjunghiat ă de o altă fată, de 22 de ani, după o ceartă.

Câţiva trecători au avut curaj să intervină şi să le despartă. Atacatoarea a ajuns la Poliţie, iar victima la spital.

„Tânăra de 22 de ani, bănuită că ar fi agresat-o fizic pe cealaltă, a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 3.000 de lei. Victimei i s-a adus la cunoștință dreptul de a depune plângere penală pentru infracţiunea de loviri şi de a beneficia de protecţie prin intermediul ordinului de protecţie provizoriu. Aceasta a refuzat”, a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraş-Severin, pentru Antena 1.