Renaşterea bănăţeană
Tânără de 23 de ani, înjunghiată în centrul Reşiţei de o altă fată

Atac sângeros în centrul oraşului Reşiţa. O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată de o altă fată, de 22 de ani, după o ceartă.

ţiva trecători au avut curaj să intervină şi să le despartă. Atacatoarea a ajuns la Poliţie, iar victima la spital.

„Tânăra de 22 de ani, bănuită că ar fi agresat-o fizic pe cealaltă, a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 3.000 de lei. Victimei i s-a adus la cunoștință dreptul de a depune plângere penală pentru infracţiunea de loviri şi de a beneficia de protecţie prin intermediul ordinului de protecţie provizoriu. Aceasta a refuzat”, a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraş-Severin, pentru Antena 1.

