Tragedie în Lisabona. Funicularul Gloria s-a prăbușit. Cel puțin 15 morți și 18 răniți. VIDEO

Cel puțin 15 persoane au fost murit și alte 18 au fost rănite după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona s-a prăbușit, au anunțat serviciile naționale de urgență citate de CNN Portugalia.

Cel puțin șapte dintre răniți au fost transportați la Spitalul São José. Spitalul Santa Maria și Spitalul São Francisco Xavier au primit, de asemenea, persoane rănite, conform antena3.ro.

Potrivit site-ului web al Protecției Civile, la fața locului sunt zeci de lucrători sprijiniți de 21 de vehicule terestre.

