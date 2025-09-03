Dominic Fritz: Primăriile care depind de bugetul de stat trebuie să aibă o schemă de personal rigidă

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat că restructurările din administrațiile locale ar trebui să se concentreze mai mult pe cheltuieli și mai puțin pe posturi.

„Vom reduce posturi efectiv ocupate cu în jur de 50. Mai mult m-ar încurca să desființez toate posturile vacante, pentru că într-adevăr sunt și domenii unde lipsesc oameni, cum e la urbanism, cum e la achiziții publice, la investiții, ingineri, constructori și așa mai departe. De aceea, eu cred că trebuie să ne focusăm mai puțin pe posturi și mai mult pe cheltuieli”, a spus Dominic Fritz la Digi 24.

Primarul Timișoarei, care este și președintele USR, consideră că trebuie luată în calcul și capacitatea financiară a fiecărei administrații locale. Trebuie făcută diferența între primăriile care se autofinanțează și cele care depind de fondurile de la bugetul de stat.

„Eu cred că există alte variante cum să reducem cheltuielile de personal cu 10% fără să aibă un efect și asta înseamnă o mai mare flexibilitate cum să ajungem la această cifră, de exemplu, fără să trebuiască să desființăm…nu au un impact bugetar. Eu cred că mai mult decât atât, trebuie să luăm în calcul și capacitatea financiară a unei primăriei.

Adevărat că primăriile care depind de subvenții din partea bugetului de stat, care nu se pot autosustine, clar că trebuie să aibă o schemă destul de rigidă. Primării unde, de exemplu, în Timisoara s-a dublat bugetul în ultimii 10 ani, personalul s-a redus, cel puțin de când sunt eu primar, deci gestionăm cu mai puțin oameni, un buget mult mai mare, mult mai multe proiecte și ne autofinanțăm, adică din veniturile proprii, din taxele și impozitele timișorenilor, plătim și propriul nostru personal și de aceea cred că acolo trebuie să fie o flexibilitate mai mare cum ne gestionăm”, a afirmat primarul Timișoarei.

(sursa: Mediafax)