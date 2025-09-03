Prețurile apartamentelor cresc cu 12%. Situaţia în Timişoara

În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit analizei Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Cele mai ridicate valori se mențin în Cluj-Napoca (3.138 euro/mp), urmat de Brașov (2.241 euro/mp) și București (2.096 euro/mp). Iar cele mai mici valori sunt în Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și în Sibiu (1.872 euro/mp), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia.

„August a fost prima lună, din iunie 2023 încoace, în care se observă o scădere anuală a interacțiunilor dintre proprietari și cei aflați în căutarea unei locuințe. Deși utilizatorii vizualizează mai multe anunțuri (+14% față de anul trecut), aceștia contactează mai puțin vânzătorii (-3% față de august 2024). Așadar, observăm că mulți dintre cei aflați în căutarea unei locuințe se află, mai degrabă, într-o etapă de analiză și așteptare”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

BUCUREȘTI

În luna august, prețul mediu solicitat a fost de 1.903 euro/mp pentru apartamentele noi (+5% față de august 2024) și de 2.330 euro/mp pentru cele vechi (+22% față de august 2024). Raportând aceste valori la suprafața medie a locuințelor, rezultă calcule estimative pentru prețurile cerute de vânzători: o garsonieră de 40 mp – 76.120 de euro (nouă) vs. 93.200 de euro (veche), adică o diferență de aproximativ 17.080 de euro; un apartament cu două camere de 55 mp – 104.665 de euro (nou) vs. 128.150 de euro (vechi), diferență de aproape 23.485 de euro; iar în cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), 142.725 de euro (nou) vs. 174.750 de euro (vechi), adică o diferență de aproximativ 32.000 de euro.

CLUJ-NAPOCA

În Cluj-Napoca, diferențele dintre prețurile medii de cerere pentru apartamentele noi și cele vechi sunt reduse, indiferent de tipul locuinței. În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 3.116 euro pentru apartamentele noi și de 3.156 euro pentru cele vechi.

Raportat la suprafața medie, o garsonieră de 40 mp a avut un preț de cerere estimativ de 124.640 de euro (nouă) față de 126.240 de euro (veche). În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), valorile au fost de 171.380 de euro pentru locuințele noi și 173.580 de euro pentru cele vechi – o diferență de 2.200 de euro. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu solicitat a fost de 233.700 de euro (nou) vs. 236.700 de euro (vechi), adică o diferență de 3.000 de euro.

BRAȘOV

Tendința ca apartamentele vechi să aibă prețuri medii mai ridicate decât cele noi s-a menținut și în Brașov. În luna august, prețul mediu solicitat a fost de 2.198 euro/mp pentru locuințele noi și de 2.255 euro/mp pentru cele vechi.

Raportat la suprafața medie, o garsonieră de 40 mp a avut un preț de cerere de 87.920 de euro (nouă) față de 90.200 de euro (veche). În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele vechi au avut un preț mediu solicitat de 124.025 de euro, cu aproximativ 3.135 de euro mai mult decât cele noi (120.890 de euro). Pentru cele cu trei camere (75 mp), prețul mediu solicitat a fost de 164.850 de euro pentru locuințele noi și de 169.125 de euro pentru cele vechi, cele din urma fiind cu 4.275 euro mai scumpe.

CONSTANȚA

În Constanța, apartamentele vechi au avut, în continuare, prețuri medii de cerere mai ridicate decât cele noi, iar diferențele au fost mai vizibile în cazul locuințelor mai mari. În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.990 euro pentru apartamentele noi și de 2.004 euro pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 79.600 euro în cazul locuințelor noi, față de 80.160 euro pentru cele vechi – o diferență de 560 de euro. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 109.450 euro, în timp ce cele vechi au ajuns la 110.220 euro, cu 770 euro mai mult. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu a fost de 149.250 euro în cazul locuințelor noi și de 150.300 euro pentru cele vechi, rezultând o diferență de 1.050 euro.

IAȘI

În Iași, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere mai ridicate decât cele noi, iar diferențele sunt vizibile pe toate segmentele analizate. În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.780 euro pentru apartamentele noi și de 1.924 euro pentru cele vechi. Astfel, dintre principalele orașe analizate, Iași este orașul în care se înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi.

O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 71.200 euro în cazul locuințelor noi, comparativ cu 76.960 euro pentru cele vechi – o diferență de 5.760 euro. Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), prețul mediu a fost de 97.900 euro în cazul celor noi și de 105.820 euro pentru cele vechi, diferența fiind de 7.920 euro. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 133.500 euro, în timp ce cele vechi au ajuns la 144.300 euro – adică cu 10.800 euro mai mult.

SIBIU

În Sibiu apartamentele vechi au avut, în luna august, un cost ușor mai mic față de cele noi. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.895 euro în cazul locuințelor noi, respectiv 1.869 euro/mp pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp într-un bloc nou s-a vândut cu 75.800 euro, cu 1.040 de euro mai mult decât una veche, care a costat 74.760 euro. Un apartament cu două camere (55 mp) a avut un preț mediu de 104.225 euro în cazul locuințelor noi, în timp ce cele vechi au ajuns la 102.795 euro – o diferență de 1.430 de euro. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), cele noi s-au vândut cu 142.125 euro, cu 1.950 de euro peste prețul celor vechi, care au costat, în medie, 140.175 euro.

CRAIOVA

În Craiova, apartamentele noi s-au vândut, în medie, la prețuri mai ridicate decât cele vechi. Prețul mediu pe metru pătrat pentru locuințele noi a fost de 2.008 euro, față de 1.907 euro/mp în cazul apartamentelor vechi.

O garsonieră de 40 mp a costat cu 4.040 euro mai mult decât una dintr-un bloc vechi – 80.320 euro pentru o garsonieră nouă, comparativ cu 76.280 euro pentru una veche. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), diferența a urcat la 5.555 euro, locuințele noi având un preț mediu de 110.440 euro, față de 104.885 euro în cazul celor vechi. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), apartamentele noi s-au vândut cu 150.600 euro, cu 7.575 euro mai mult decât cele vechi, al căror preț mediu a fost de 143.025 euro.

ORADEA

În Oradea, diferențele de preț dintre apartamentele noi și cele vechi se mențin ridicate. Prețul pe metru pătrat a fost de 1.871 euro în cazul apartamentelor noi, respectiv 1.764 euro/mp pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp s-a vândut, în medie, cu 74.840 euro, în timp ce una veche a costat 70.560 de euro, rezultând o diferență de 4.280 de euro. Pentru un apartament cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu cu 5.885 de euro mai mare decât cele vechi, respectiv 102.905 euro față de 97.020 euro. Diferența crește la apartamentele cu trei camere (75 mp), unde locuințele noi au ajuns la 140.325 euro, cu 8.025 euro mai mult decât cele vechi, care au avut un preț mediu de 132.300 euro. Astfel, Oradea înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi dintre principalele orașe analizate.