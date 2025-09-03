40 de angajaţi ai Primăriei Timişoara au donat sânge

Miercuri, 3 septembrie, a avut loc a doua campanie de donare de sânge organizată la Primăria Timișoara în acest an. 40 de angajaţi au donat și au arătat că solidaritatea salvează vieți.

„Mulțumim tuturor donatorilor, precum și echipei de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara pentru profesionalismul de care a dat dovadă!

Continuăm acțiunile de bine – în luna noiembrie repetăm experiența, la cea de-a treia campanie de donare de sânge.

Îi încurajăm pe toți timișorenii care au posibilitatea să doneze să facă acest lucru: este benefic pentru sănătatea proprie și poate cu adevărat salva o viață”, a transmis municipalitatea.

Sursa foto: Primăria Timişoara