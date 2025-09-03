Avarie la Colterm. Vor fi afectaţi consumatorii de pe zece străzi

Colterm a anunțat că joi, 4 septembrie 2025, între orele 08:00 și 14:00, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT 27 și 28, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de

termoficare.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Martir Ghe. Iosub, Martir Dumitru Osman, Leandrului, Calea Sever Bocu, Amicitiei, Arcașilor, C-tin cel Mare, Ecoului, Martir Silviu Motohon, Perlei , în total 38 de branșamente.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă”, a transmis Colterm.