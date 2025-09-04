Medic din Timiș, reținut pentru luare de mită. A primit bani sau bunuri de la 32 de pacienți

Procurorii Parchetului de pe l âng ă Tribunalul Timiș au dispus reținerea unui medic din Făget pentru fapte de corupție.

La data de 3 septembrie 2025, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Timiș au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și dare de mită.

Perchezițiile au fost efectuate la sediul unei instituții medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical și la domiciliul unei femei de 55 de ani.

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că, în perioada aprilie 2024 – 29 august 2025, un medic din cadrul unei instituții medicale publice din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienți care s-au prezentat la biroul acesteia din cadrul unității medicale, a transmis IPJ Timiș.

În urma probatoriului administrat, medicul a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru 24 de ore.