Razie de amploare în Complexul Studenţesc din Timişoara: 11 adulţi şi un minor, ridicaţi de poliţişti

Polițiștii locali din cadrul Serviciilor Protecția Mediului, Siguranță și Ordine Publică, Compartiment Intervenție Rapidă, împreună cu polițiști de la Secția 2, de la Biroul pentru Centrul Universitar și alte structuri, precum și reprezentanți ai societății de salubrizare Retim au acționat, miercuri, în zona Complexului Studențesc din Timişoara, pentru luarea măsurilor legale în cazul persoanelor fără adăpost care au fost identificate prin împrejurimi.

Pe lângă constatările din teren, la Poliția Locală Timişoara (PLT) au fost înregistrate și mai multe sesizări prin care cetățenii semnalau faptul că în campus se află persoane care apelează la mila publică sau și-au amenajat locuri de dormit, strângând în jur tot felul de resturi, creând astfel disconfort locuitorilor din acest perimetru.

„În cadrul acțiunii, polițiștii locali au preluat și transportat la centrul social de pe Str. Telegrafului al Direcției de Asistență Socială un număr de 10 persoane din județe precum Caraș Severin, Prahova, Gorj, Hunedoara, Arad, Brașov și Timiș. O femeie cu fiul său minor, de 10 ani, veniți din localitatea Nicolinț, Caraș Severin, depistați de Aleea Studenților, au fost predați la Centrul Regina Maria al DGASPC Timiș. Cei depistați se aflau în dreptul mai multor cămine studențești precum C14, C3, C2 C9, C22, inclusiv pe spațiile verzi.

Zona a fost igienizată, rămânând în continuare în atenția polițiștilor locali spre monitorizare. Atragem din nou atenția cetățenilor să nu le mai ofere bani pentru că în acest fel sunt menținuți în stradă, iar banii primiți îi consumă pentru a-și procura alcool și alte substanțe, nu pentru a se întreține decent. Poliția Locală Timișoara acționează în continuare, ori de câte ori este nevoie, pentru descurajarea acestui fenomen”, a transmis PLT.