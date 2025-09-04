Sărbătoare la Pădureni și Obad

Comună relativ t ân ără din sudul județului Timiș, număr ând în prezent circa 2.300 de locuitori, localitatea P ădureni se pregătește, și ea, să sărbătorească praznicul nașterii Maicii Domnului.

Ruga de la Pădureni este programată să se desfășoare luni, 8 septembrie, când, cu începere de la ora 19, va avea loc spectacolul folcloric pregătit de administrația locală. Vor urca pe scenă soliștii Sorin Dugălie și Mirela Petrean (foto), împreună cu formația sa.

De asemenea, ansamblul folcloric local ”Lighezana” va oferi o suită de dansuri populare. Petrecerea se desfășoară la Casa Națională din localitate.

Și satul Obad din componența orașului Ciacova va avea parte de rugă la luni, 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică.

Aici, edilii ciacoveni au pregătit un spectacol care-i va avea protagoniști pe soliștii Ramona Miheț și Dorin Biriș Coșbuc, precum și pe instrumentiștii Borko Stoianov, Cosmin Ilie, Chifiriuc Vlad și Cristian Sirca. Spectacolul va debuta tot la ora 19.

Sursa foto: Facebook