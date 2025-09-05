Consilierul Ilie Sîrbu: „Poliția Locală vine după ce perturbatorii au dispărut. La fel cum la circ clovnii intră după ce s-a stins lumina, așa apar și echipajele”

Consilierul local Ilie Sîrbu (AUR) a lansat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un atac la adresa Poliţiei Locale Timişoara, despre care afirmă că este „mai rapidă în hârtii decât pe teren”.

„Zona Gării de Nord din Timișoara e un fel de vest sălbatic urban: gălăgie, scandaluri, bătăi, droguri, oameni disperați care sună la 0256968. Și ce primesc? Un spectacol tragicomic.

Poliția Locală vine… dar doar după ce perturbatorii au dispărut. Magie! La fel cum la circ clovnii intră după ce s-a stins lumina, așa apar și echipajele: când scena e goală și cetățenii rămân să aplaude în gol, uneori luați la întrebări: care motivul real pentru care au sunat?

Mai mult, există suspiciuni că „actorii principali”, scandalagiii, primesc bilete VIP înainte de spectacol: sunt avertizați să iasă din scenă, că vin polițiștii locali. Rezultatul? Oamenii își văd liniștiți de viața lor de noapte, iar polițiștii bifează raportul de intervenție cu aerul că au rezolvat situația.

Cireașa de pe tort: în răspunsurile oficiale, Poliția Locală le sugerează cetățenilor să sune și la Poliția Municipiului sau la Jandarmerie. Adică, „nu ne iese numărul, încercați și la altă instituție, poate aveți noroc!”. Vă vine să credeți? E ca și cum, la restaurant, ospătarul ți-ar spune: „Ne pare rău, bucătarul doarme. Dar încercați la fast-food-ul de peste drum, poate găsiți acolo ceva cald.”

Și, ca orice poveste administrativă, finalul este promițător: zona va fi inclusă în proiectul de monitorizare video. Nu acum, bineînțeles, ci după ce se termină studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, licitația, eventual contestațiile și, cine știe, poate și următorul cincinal. Între timp, camerele de luat vederi rămân doar în telefoanele oamenilor care filmează scandalurile de la gară.

Așadar, în timp ce timișorenii se adună în stradă să-și facă singuri ordine, Poliția Locală ne asigură, cu voce serioasă, că totul este sub control. Sub control… birocratic. Pe teren, realitatea e alta: hârtiile aleargă mai repede decât echipajele”, a scris Ilie Sîrbu.