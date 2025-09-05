Marşul demnităţii, la Timişoara. Se cere demisia ministrului Daniel David. VIDEO

Marşul demnităţii a început la Timişoara, vineri, înainte de orele amiezii.

Numeroşi profesori au ieşit în stradă, alături de ei fiind reprezentanţi ai sindicatelor Cartel Alfa, Sanitas şi CNSLR Frăţia.

Elevi şi studenţi sunt aşteptaţi să se alăture protestului.

Nemulţumirile tuturor sunt legate de măsurile adoptate de Guvern Bolojan, care îi afectează pe toţi.

Cei prezenţi au plecat într-un marş paşnic, pe traseul Piața Operei – Catedrala Mitropolitană – Bulevardul C.D. Loga – Prefectura Timiș.

Se strigă: „Libertate, unitate!” şi „Veniţi cu noi să salvaţi viitorul copiilor!”

UPDATE: Două autocare cu profesori din Timiş vor pleca duminică la Bucureşti, pentru a participa la protestul organizat de sindicatele din învăţământ în Capitală.

Pe lângă nemulţumirile legate de efectele măsurilor luate în educaţie, protestatarii aflaţi în Piaţa Victoriei din Timişoara solicită demisia ministrului Daniel david.