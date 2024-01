Numărul donatorilor de sânge depășește capacitatea Centrului de Transfuzii din Arad, după majorarea bonificației

Numărul donatorilor de sânge depășește capacitatea Centrului de Transfuzie Sanguină Arad, după creșterea bonificației pentru donatori, scrie radiotimisoara.ro.

Centrul de Transfuzie Sanguină Arad înregistrează cel mai mare număr de donatori din istoria sa. Conducerea unității a fost nevoită să nu mai accepte noi donatori pentru că a fost depășită capacitatea de de stocare a componentelor sanguine.

Situația se datorează faptului că, de la începutul anului, bonificația de donare a crescut de la 67 de lei la 280 de lei. Cadrele medicale consideră că majorarea era necesară, însă la o sumă de aproximativ 120 de lei.

În noul context, sinceritatea donatorilor la completarea chestionarului de sănătate ridică semne de intrebare în cazul celor motivați de bani și nu de gestul umanitar.

“În primele zile am acceptat la donare toate persoanele care s-au prezentat în unitate, până am refăcut stocurile. După refacerea stocurilor, am început să limităm accesul la donarea unor grupe sanguine. Dacă stocul devine excedentar pe diverse grupe, vom selecta numai anumite grupe pentru donare.

Unii au înțeles, unii s-au supărat. Termenul de valabilitate este limitat, dacă nu se consumă sângele, expiră și atunci nu putem să facem risipă, nu putem să aruncăm, trebuie tot timpul să ne pliem după cererea spitalelor, respectiv situația stocurilor noastre”, spune directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Arad, dr. Laura Păcurariu.

Până acum, in ultimii ani, Centru de Transfuzie Sanguină din Arad a făcut de nenumărate ori apeluri la populaţie să doneze sânge, mai ales la început de an, din cauza stocurilor mici şi a cererii mari venite de la spitale.