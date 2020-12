Noua administrație a Timișoarei refuză să facă lumină într-un scandal iscat pe tema unei afaceri de şase milioane de euro

Săptămâna trecută, în articolul “Fostul avocat al <<Îngerilor Galbeni>>, coșmarul multor timișoreni, candidat la un loc de deputat, a fost implicat într-un scandal cu câteva zile înainte de alegeri”, v-am dezvăluit, în exclusivitate, detalii cu privire la un incident petrecut recent, avându-i ca protagoniști pe doi membri ai USR Timiș, consilierul local Rodica Militaru și consilierul județean Zoltan Nemeth, în același timp candidat al Alianței USR Plus Timiș pentru un loc în Camera Deputaților.

Scriam atunci așa: “Conform surselor noastre, întregul incident a fost relatat pe grupul intern de Facebook de doamna Militaru, iar postarea a iscat o polemică aprinsă, totul finalizându-se, la ordinul conducerii partidului, cu ștergerea postării și, implicit, a comentariilor. Vă relatăm în continuare în ce a constat incidentul cu pricina, așa cum fusese el povestit pe Facebook de Rodica Militaru. Doamna Militaru și o altă colegă de partid, tot consilier local, au luat la puricat o serie de contracte încheiate de Primăria Municipiului Timișoara, în mandatul lui Nicolae Robu, cu diverse firme. La un moment dat, Rodica Militaru a sesizat că un contract încheiat de municipalitate cu o firmă de curățenie ar putea ridica unele probleme de legalitate și a început să facă verificări mai amănunțite.

În urma discuțiilor iscate pe acest subiect, doamna Militaru s-a pomenit sunată de colegul său de partid, Zoltan Nemeth, care, conform surselor noastre, s-ar fi arătat deranjat de verificările efectuate de Rodica Militaru cu privire la contractul mai sus-menționat. Doamna Militaru l-ar fi întrebat pe colegul său în ce calitate o ia la întrebări, iar Zoltan Nemeth i-ar fi explicat colegei sale că a sunat-o în calitate de avocat al firmei de curățenie și de prieten din copilărie al patronului acesteia… Revoltată de demersul colegului său, Rodica Militaru a făcut o sesizare către Biroul Național al USR, în care a relatat incidentul”.

Încercare de mituire la primărie?

Am mai prezentat în articol și punctele de vedere ale celor doi protagoniști, nu le reluăm aici, ci revenim asupra subiectului cu alte detalii edificatoare în ceea ce privește “transparența” instaurată de noua administrație în Primăria Timișoara.

În 20 noiembrie, Rodica Militaru posta următoarele pe grupul de Facebook al USR Timiș: “Am scos postarea precedentă din cauza presiunilor, că de, suntem în campanie. Dar când un coleg m-a acuzat pe acest grup de tăinuire și șantaj, și am considerat că aceste cuvinte pot ieși în presă și pot să-mi dăuneze și să ne dăuneze, în campania de locale, BJ-ul (n.r. – Biroul Județean USR Timiș) a hotărât că sunt doar niște vorbe, că <<nu au conotație legală>> și nici măcar nu trebuie șters comentariul. Nici moderatorii nu l-au șters. Despre întâmplarea de ieri și de azi: la solicitarea primarului nostru, împreună cu Aida Szilagyi, am analizat contracte, caiete de sarcini, ale firmelor de salubritate.

Nu intru aici în detalii privind concluziile analizelor, ele au fost făcute la solicitarea primarului și la primar au ajuns. Una dintre firme își desfășoară activitatea complet nelegal (îmi permit să fac această afirmație pe bază de documente ale autorităților, nu oricum), dar fosta administrație i-a plătit bani mulți. Firma respectivă a solicitat o întâlnire. La întâlnirea de ieri, Aida fiind momentan plecată, l-am solicitat pe Sorin Șipoș să participe, alături de mine. Sorin a fost de față la discuția cu cei doi administratori ai firmei. A lipsit doar două minute de la discuție, timp în care unul dintre cei doi administratori mi-a zis: <<vă rog să ne ajutați cu o soluție, că vă vom fi recunoscători!>>. Le-am răspuns imediat că soluții poate oferi doar executivul din primărie, nu un consilier local. Dar am fost foarte jignită. Pe bune, de aia m-am dus în CLT? Am anunțat încă de ieri că s-a încercat mituirea mea”.

Primarul vostru sau primarul Timișoarei?

Înainte de a continua, două remarci. Unu: doamna Rodica Militaru scrie că a analizat contractele respective la solicitarea “primarului nostru”. Interesant, noi credeam că Dominic Fritz este primarul Timișoarei, nu doar al useriștilor, așa cum se înțelege din formularea doamnei Militaru. Doi: în ce calitate a participat domnul Sorin Șipoș la discuțiile cu reprezentanții firmei de salubritate? Din câte știm noi, dumnealui nu este consilier local, ci doar membru în Biroul Județean USR Timiș. Sau clasică formulă de pe vremea comuniștilor, “Partidul e-n toate”, preluată de liberali, a rămas valabilă în administrația timișoreană, în locul celor din urmă apărând acum useriștii?

Consilierul local ne trimite la executiv…

OK, mergem mai departe. Pentru că, după publicarea articolului nostru de săptămâna trecută, nimeni din noua administrație a Timișoarei nu s-a grăbit să lămurească lucrurile, în conferință de presă sau măcar printr-un comunicat, am încercat să o facem noi. Ca atare, i-am solicitat consilierului local Rodica Militaru să ne comunice despre ce firmă de salubritate este vorba și care au fost nelegalitățile pe care le-a descoperit în momentul în care a verificat contractul încheiat de această firmă și vechea administrație. Într-un adevărat exercițiu de transparență, consilierul local ne-a dat un răspuns amplu, edificator: “Bună ziua. Solicitarea dumneavoastră ține de competența aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”.

… iar executivul la… consilierii locali

I-am mulțumit frumos pentru explicațiile detaliate și i-am urmat sfatul, contactând executivul Primăriei Municipiului Timișoara. Din nou, am fost mai mult decât impresionați de promptitudinea și disponibilitatea pentru dialog a noii echipe instalate la butoanele instituției de pe Bd. C.D. Loga; răspunsul primit a fost următorul: “Rodica Militaru, în calitate de consilier local, a solicitat toate contractele de salubritate încheiate de Primăria Timișoara. Pentru opiniile și concluziile pe marginea acestora, vă rugăm să vă adresați grupului de consilieri ai USRPLUS din Consiliul Local Timișoara”.

Transparență totală marca USR Timiș

Ei, așa da! Dacă asta nu este transparența totală pe care o clamează non-stop USR, atunci nu știm ce este… Acum, cu aceste două răspunsuri în față, haideți să vedem ce promitea USR românilor, dacă aceștia îi vor vota (citat de pe www.usr.ro/program/transparenta-totala): “Credem într-o transparență totală a instituțiilor publice: orice nu este în mod explicit secret din motive legale trebuie să fie transparent, accesibil oricărui cetățean, oricând, în mod facil, de preferință publicat online sau într-un format electronic, fără a fi nevoie să fie cerută informația în mod expres și fără termeni ridicoli de așteptare (30–60 zile pentru cea mai simplă informație). Când societatea civilă are acces la informații, problemele vor fi găsite și semnalizate mai repede și mai eficient”. Se pare că și oamenii noi din politică sunt brici la teorie, dar practica îi omoară…

Una din două

În afara ping-pong-ului de la unii la alții, cu care oricum ne obișnuiseră peneliștii și pesediștii, am remarcat că nici în noua administrație a Timișoarei nu știe stânga ce spune dreapta. Cum e posibil ca, în postarea de pe Facebook, consilierul local Rodica Militaru să susțină că primarul Dominic Fritz i-a solicitat să ia contractele la verificat, iar din răspunsul executivului primăriei să aflăm că inițiativa de verificare i-a aparținut doamnei Militaru, din postura de consilier local?! Din două, una: ori domnul Fritz și doamna Militaru au avut exact în aceeași secundă ideea de verificare a contractelor și și-au comunicat-o reciproc instantaneu, ori cineva minte.

În primăvară – lei, acum – mielușei

Revenim la transparența din vorbe a USR Timiș și a echipei instalate la conducerea Primăriei Timișoara. Dacă acum contractul încheiat de firma de salubritate și municipalitatea timișoreană, respectiv eventualele aspecte de nelegalitate descoperite de consilierii locali reprezintă un subiect despre care noua administrație nu dorește absolut deloc să vorbească și nu știe cum să mușamalizeze scandalul, prin ștergerea postărilor de pe Facebook și prin non-răspunsuri comunicate ziarului nostru, în urmă cu doar câteva luni, situația stătea cu totul altfel.

În 11 mai 2020, pe pagina de internet a USR Timiș era postat următorul articol “Primăria Timișoara vrea să ne scape de rampele clandestine de gunoi cu ajutorul unei firme ce nu are nicio treabă cu strângerea deșeurilor”. Iar semnatar al incendiarului material cine credeți că era? Da, bine, ați ghicit: Rodica Militaru, prezentată drept candidat pe lista Alianței USR-PLUS pentru Consiliul Local Timișoara, care oferă de 25 de ani consultanță în managementul mediului. Cu alte cuvinte, un specialist în domeniu, un om care știe ce vorbește.

Acuzații peste acuzații și întrebări fără răspunsuri

Ia să vedem cum perora pe-atunci doamna Militaru împotriva matrapazlâcurilor pe care le-ar fi comis vechea administrație: “Timișoara, orașul cu trei firme de salubritate: RETIM, pentru colectarea deșeurilor menajere, BRANTNER, pentru curățenia stradală și, ultima venită, TRANSCLEAN, pentru colectarea deșeurilor verzi și ridicarea rampelor clandestine. Se putea să avem doar două firme care să se ocupe de curățenie în oraș? Sau doar una, care să răspundă de tot? Se putea, dar asta-I altă discuție. Să vedem cum am ajuns să avem trei.

Primăria Timișoara a scos recent la licitație <<servicii de colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții provenite din demolări, din activități de reamenajare și reabilitare, abandonate pe domeniul public al Municipiului Timișoara>>. Licitația este câștigată de SC Transclean SRL, care însă are ca obiect de activitate <<transporturi rutiere de mărfuri>>. Acordul cadru pe patru ani și contractul subsecvent, anual, sunt semnate în data de 11 martie 2020, pentru suma totală de 27,6 milioane de lei, adică aproape 5,8 milioane de euro. Dar, pentru a presta serviciile de colectare, transport, depozitare deșeuri, orice operator economic are nevoie de autorizație de mediu, pentru că trebuie să demonstreze că are unde depozita sau cum valorifica/trata deșeurile colectate, mai ales că nu sunt puține: Primăria estimează că vor fi 40.560 tone deșeuri vegetale și 36.000 tone deșeuri din construcții în cei patru ani. Adică peste 76.000 de tone în acești patru ani!

Caietul de sarcini elaborat de Primărie prevede că <<transportul deşeurilor vegetale se va face la Staţia de compostare deşeuri Timişoara, parte din Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş, iar în lipsa ei la orice instalaţie de valorificare/valorificare energetică a deşeurilor vegetale; este interzisă depozitarea deşeurilor vegetale în/pe alte locaţii decât cele precizate>>. Situația este similară și pentru deșeurile din construcții și demolări: acestea trebuie transportate la depozitul autorizat/instalaţia de valorificare deșeuri.

Timișoara nu are însă stație de compost, pentru a trata deșeurile vegetale, iar deponeul de la Ghizela nu primește deșeuri din construcții-demolări. Deci ce va face Transclean cu deșeurile colectate, unde le va duce? Tocmai ca să se asigure că deșeurile nu vor fi abandonate în câmp, că operatorul poate îndeplini condițiile reglementate, legiuitorul a prevăzut că pentru astfel de activități este obligatorie deținerea autorizației de mediu. Nici în acordul cadru pe patru ani, nici în contractul subsecvent, anual, dintre Primăria Timișoara și Transclean, nu se precizează locul de depozitare sau valorificare al deșeurilor colectate; nu se cere Transclean să facă dovada că deține, sau are acces, în baza unui contract, la o platformă pentru depozitarea deșeurilor sau la instalații de valorificare.

Cum a fost posibil ca licitația pentru colectarea, transportul și depozitarea/tratarea deșeurilor să fie câștigată de o firmă care nu are acest obiect de activitate? Cum este posibil ca aceste activități să fie prestate de o firmă care nu are autorizație de mediu (nici la data de 11.05.2020)? Cum este posibilă o asemenea încălcare a legislației? Și unde se duc deșeurile colectate de Transclean? Cât privește criteriile de atribuire <<Punctajul maxim de 30 de puncte se va acorda pentru un număr de 10 autocompactoare. Ofertele care prezinta un numar mai mare de 10 autocompactoare, nu se punctează suplimentar>>. Iar Transclean, coincidență sau nu, are fix 10 autocompactoare!

În rezumat, ne aflăm în fața unei documentații de licitație întocmită lacunar de către Primăria Timișoara, a unor contracte care nu conțin clarificări prin care beneficiarul, adică Primăria, să se asigure că se respectă legea. Și în fața situației că Transclean își desfășoară activitatea cu încălcarea legislației, pentru că nu deține autorizație de mediu. Așadar trei întrebări la care edilii Timișoarei ar trebui să răspundă: 1. Cum se întocmesc documentele de licitație în Primăria Timișoara? (recent s-a mai anulat încă o licitație, pentru <<abateri grave>> de la legislație); 2. Cum poate câștiga licitația o firmă care nu îndeplinește toate cerințele (nu are autorizație de mediu) pentru a opera serviciul de salubritate? 3. Unde se duc deșeurile colectate de Transclean? Vorbim de peste 76.000 de tone în acești patru ani!”.

Piruetă de 180 de grade

Așadar, pe vremea când era doar candidat la funcția de consilier local, doamna Rodica Militaru n-a avut absolut nici o problemă în a expune public ceea ce dumneaei considera a fi o încălcare a legislației de către vechea administrație a Primăriei Timișoara. Totul în încercarea de a-i convinge pe votanți că “Așa nu se mai poate!” și că a sosit vremea schimbării, a transparenței, etc. Iar prin prisma faptului că articolul respectiv a fost publicat pe pagina de internet a USR Timiș, deducem că materialul a fost asumat de acest partid.

Acum, după ce s-au văzut cu sacii în căruță, atât Rodica Militaru, cât și șefii USR Timiș nu doar că nu mai sunt la fel de vocali – în mod oficial! – ca în urmă cu câteva luni, dar au trecut în extrema cealaltă, încercând în mod caraghios să țină presa departe de un subiect, se pare, delicat. Suntem absolut convinși că schimbarea cu 180 de grade a poziției respectivilor nu are nici o legătură cu faptul că avocatul firmei Transclean SRL este colegul lor de partid, Zoltan Nemeth, proaspăt consilier județean și fost candidat la un loc de deputat în alegerile parlamentare recent încheiate.

Firma spune că doamna Militaru inventează

Foarte interesant este și faptul că reprezentanții firmei Transclean n-au avut absolut nimic de comentat în urma articolului postat în primăvară pe site-ul USR Timiș, ci au preferat să-și vadă de treabă și să-și încaseze banii din contractul cu primăria. Cum, spre deosebire de doamna Militaru și USR Timiș, suntem jurnaliști, nu politicieni, noi am contactat reprezentanții firmei Transclean, solicitându-le un punct de vedere referitor la acuzațiile lansate în primăvară de USR Timiș, respectiv cu privire la postarea recentă de pe Facebook a doamnei Militaru, în care dumneaei susținea că s-a încercat mituirea sa.

În ceea ce privește acuzația de încercare de mituire, unul dintre asociații firmei Transclean, Petru Kalapis, care n-a fost prezent la întâlnirea din primărie, ne-a declarat că este adevărat că acel coleg al său i-a solicitat doamnei Militaru ajutorul în găsirea unei soluții, însă că nu este real că i s-ar fi spus acesteia „că vă vom fi recunoscători”. L-am întrebat pe reprezentantul Transclean dacă asta înseamnă că Rodica Militaru a inventat, a mințit, iar dumnealui a spus că da. I-am comunicat și doamnei Militaru că reprezentantul Transclean a dezmințit cele susținute de dumneaei, rugând-o să ne ofere un punct de vedere, dar n-am mai primit nici un răspuns.

Transclean se apără

Revenim la Transclean și la punctul de vedere al acestei firme cu privire la cele postate de USR Timiș în primăvară: “Am evitat până în prezent să comentăm declarații politice și nu dorim nici acuma, dar urmare a faptului ca doriți să prezentați informațiile publicate într-o astfel postare, precizăm următoarele. Societatea TRANSCLEAN SRL a participat la o licitație organizată de către Primăria Municipiului Timișoara pentru ridicarea și transportul deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții abandonate pe domeniul public al Municipiului Timișoara (rampele clandestine de gunoi). Societatea TRANSCLEAN SRL s-a înscris la licitație, după ce la prima licitație nu a participat nimeni, fiind declarată câștigătoare.

S-au formulat și contestații împotriva rezultatului licitației, acestea fiind respinse de organele competente. Societatea noastră îndeplinește toate condițiile legale pentru desfășurarea activității, deoarece activitatea prestată în baza Contractului încheiat cu Primăria Municipiului Timișoara se desfășoară în baza codului CAEN 4941, care NU se supune autorizării de mediu. Societatea noastră deține pentru această activitate nr. de înregistrare în Registrul Național al operatorilor economici emis de ANPM și notificare în conformitate cu prevederile legale aplicabile, fiind confirmate aceste aspecte și de rezultatul unui control efectuat de organele competente în urma unor sesizări.

Întreaga cantitate a deșeurilor vegetale și deșeurilor rezultate din construcții și amenajări este preluată, respectiv depozitată/valorificată în baza contractului încheiat de societatea noastră cu FCC Environment România SRL din Arad care deține facilități în acest sens, respectiv pentru deșeurile vegetale stație de compost, iar pentru deșeurile din construcții, un depozit ecologic și o linie de sortare. În altă ordine de idei, precizăm că societatea noastră este în curs de obținere a autorizației de mediu încă din luna mai 2020, pentru alte activități care nu se desfășoară de către societate în prezent, și care nu au legătură cu contractul încheiat cu Primăria Timișoara”.

Nu știm cât adevăr conține comunicatul primit de la Transclean SRL, dar apreciem faptul că ne-au oferit un răspuns. Bun, rău, nu contează, dar e un răspuns. Asta spre deosebire de oamenii noi din politica timișoreană, care, strict pe subiectul transparenței, au clacat lamentabil.