Fostul avocat al „Îngerilor Galbeni”, coșmarul multor timișoreni, candidat la un loc de deputat, a fost implicat într-un scandal cu câteva zile înainte de alegeri

Tensiunile mocnite din interiorul filialei locale a partidului care a reușit să spargă monopolul PSD-PNL și în care și-au pus speranțe o mulțime de români vor ieși la suprafață, probabil, după alegerile din 6 decembrie. Până atunci, în ciuda conflictelor dure iscate între diverși membri ai USR Timiș, atacurile și contraatacurile par să nu treacă dincolo de grupurile interne de Facebook și Whatsapp, care găzduiesc polemici cel puțin înflăcărate. Asta ca să folosim un eufemism. Totuși, în ciuda armistițiului încheiat tacit de dragul binelui comun – un rezultat bun la alegerile parlamentare -, unele știri reușesc să spargă barajul informațional și să ajungă la urechile jurnaliștilor.

Așa s-a întâmplat zilele trecute, când am aflat de un incident petrecut recent, avându-i ca protagoniști pe consilierul local Rodica Militaru și consilierul județean Zoltan Nemeth, în același timp candidat al Alianței USR Plus Timiș pentru un loc în Camera Deputaților.

Conform surselor noastre, întregul incident a fost relatat pe grupul intern de Facebook de doamna Militaru, iar postarea a iscat o polemică aprinsă, totul finalizându-se, la ordinul conducerii partidului, cu ștergerea postării și, implicit, a comentariilor. Vă relatăm în continuare în ce a constat incidentul cu pricina, așa cum fusese el povestit pe Facebook de Rodica Militaru.

Doamna Militaru și o altă colegă de partid, tot consilier local, au luat la puricat o serie de contracte încheiate de Primăria Municipiului Timișoara, în mandatul lui Nicolae Robu, cu diverse firme. La un moment dat, Rodica Militaru a sesizat că un contract încheiat de municipalitate cu o firmă de curățenie ar putea ridica unele probleme de legalitate și a început să facă verificări mai amănunțite.

În urma discuțiilor iscate pe acest subiect, doamna Militaru s-a pomenit sunată de colegul său de partid, Zoltan Nemeth, care, conform surselor noastre, s-ar fi arătat deranjat de verificările efectuate de Rodica Militaru cu privire la contractul mai sus-menționat. Doamna Militaru l-ar fi întrebat pe colegul său în ce calitate o ia la întrebări, iar Zoltan Nemeth i-ar fi explicat colegei sale că a sunat-o în calitate de avocat al firmei de curățenie și de prieten din copilărie al patronului acesteia… Revoltată de demersul colegului său, Rodica Militaru a făcut o sesizare către Biroul Național al USR, în care a relatat incidentul.

Rufele se spală în familie

După ce am aflat toată această poveste, am contactat-o, pe mail, pe doamna Militaru, rugând-o să ne confirme sau să ne infirme episodul. I-am justificat interesul nostru pentru acest subiect, comunicându-i că nu este deloc în regulă ca noua administrație a orașului să perpetueze obiceiurile vechii administrații, iar dacă „evenimentele” de acest gen apar public, sforarilor de meserie le va fi mai greu să își continue activitatea.

Răspunsul doamnei Rodica Militaru a fost următorul: “Vă asigur că, în absolut niciun caz, noua administrație a orașului, nu perpetuează în niciun fel, obiceiurile vechii administrații. Am constatat, atât din partea domnului primar Dominic Fritz cât și a domnului viceprimar, Ruben Lațcău, o deosebită competență, corectitudine și foarte multă muncă și implicare, practic fără orar și zile libere, pentru a rezolva cu maximă promptitudine, problemele orașului. Și vă mai pot asigura că, în calitate de consilier local, voi fi totdeauna corectă, așa cum cum am fost o viață întreagă; și sunt ferm convinsă că toți colegii mei din USR PLUS procedează la fel. Vă mulțumesc pentru interes și vă doresc toate cele bune”.

Dincolo de diplomația răspunsului, faptul că, practic, doamna Militaru a ocolit subiectul ne-a confirmat că informația furnizată de sursele noastre a fost corectă și că incidentul a existat, doar că, pentru moment, s-a fumat pipa păcii…

Nici candidatul la Camera Deputaților nu neagă întâmplarea

Următorul pas a fost, evident, contactarea celuilalt protagonist, Zoltan Nemeth, căruia i-am expus informațiile noastre și l-am rugat să ne ofere propriul punct de vedere. Îl redăm integral:

“Mulțumesc pentru oportunitatea de a îmi exprima punctul de vedere. În calitate de avocat discut cu orice persoană din administrația publică locală sau centrală, indiferent de calitatea lor de membri sau nu a unui partid politic, si indiferent de care partid politic aparțin. De fiecare dată când am fost într-o situație care ar putea genera un conflict de interese între cele 2 calități, am informat de îndată părțile cu privire la acest aspect, cum am procedat de altfel și în acest caz. Consilierii locali ai USR PLUS au studiat contractele de salubritate încheiate de fosta administrație. Consilierii locali, cât și cetățenii, au dreptul să se informeze asupra acestor contracte, care, de altfel sunt publice.

Nu este vorba despre un audit, în adevăratul sens al cuvântului, ci despre formarea unei opinii. În acest cadru, consilierii localii ai Alianței USR PLUS au avut o întâlnire și cu reprezentanții unei societăți al cărei avocat sunt și au exprimat puncte de vedere în legătură cu neclarități de ordin juridic. Din păcate nu am putut participa la această întâlnire, fiind în carantină și am avut o discuție, ulterioară, telefonică care a creat această neînțelegere.

Menționez că un consilier local nici nu are pârghii să intervină într-un contract încheiat de Primărie, atribuție ce ține exclusiv de executivul primăriei, si nu de organul deliberativ. La ora actuală nu există niciun litigiu între Primăria Timișoara și societatea respectivă. Am informat colegii din USR, cât și clientul că dacă cumva se va ajunge la un litigiu, eu nu voi reprezenta această societate în acest litigiu, strict din considerente morale, deși nu ar exista niciun impediment legal, subsemnatul fiind consilier județean și nu consilier local.

Am înțeles și eu că s-a formulat o sesizare la Biroul Național al USR. Orice membru USR este liber să formuleze orice sesizări în cadrul partidului și încurajăm membrii să sesizeze orice consideră ei că ar fi în neregulă. Suntem singurul partid în care membrii sunt liberi să își exprime opiniile și de multe ori aceste opinii sunt interpretate în exterior ca fiind un <<scandal>>”.

Membrii USR Timiș nu au avut nimic împotriva colaborării dintre colegul lor și “Îngerii Galbeni”

Profitând de promptitudinea și de disponibilitatea de a dialoga cu noi, i-am mai solicitat domnului Nemeth să ne lămurească cu privire la o altă chestiune: “În contextul unui alt <<scandal>>, iscat de articolul unui coleg de-al meu având ca subiect un client din trecut al domnului avocat Cosmin Tabără, firma Radisson, vreau să vă întreb dacă faptul că ați fost avocatul patronului firmei <<Îngerii Galbeni>>, Răzvan Nedelcu, este cunoscut de colegii dumneavoastră de partid și dacă aceștia au acceptat acest lucru fără probleme, ținând cont că în profesia de avocat poți avea clienți de toate tipurile și că orice om are dreptul să fie apărat în instanța de judecată”.

Pentru cine nu știe, Răzvan Nedelcu, patronul “Îngerilor Galbeni”, a fost, până în urmă cu vreo doi-trei ani, unul dintre cele mai detestate personaje din Timișoara. Înainte de fi aruncat, în sfârșit, în închisoare, Nedelcu și angajații săi sechestrau mașinile oamenilor prin diverse parcări, sub pretextul că încălcau proprietatea privată, și le eliberau doar contra unor sume obscen de mari.

La unul dintre incidentele produse în parcarea de la Melinda Instal am fost și noi prezenți, atunci întâlnindu-l pentru prima oară pe domnul avocat Zoltan Nemeth. Domnul Nemeth îi adusese clientului său, Răzvan Nedelcu, copiile unor sentințe judecătorești cu care acesta din urmă își demonstra dreptul de a sechestra mașinile timișorenilor.

Dezinvolt, tânărul avocat ne-a oferit un răspuns și cu privire la această delicată chestiune: “În calitate de avocat reprezint mai multe societăți sau persoane. Am informat de fiecare dată atunci când putea exista un potențial conflict de interese. Acest subiect al reprezentării Îngerii Galbeni a fost public, sens în care nu a necesitat o informare expresă, dar pot să vă spun că mulți colegi știau încă din 2016 de la înființarea USR că am fost unul dintre avocații acestei societăți”.