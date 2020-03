Noile trotuare nasc controverse

Discret, în vremuri în care mai toată lumea se ferește să iasă din casă, muncitorii de la firma contractată de primărie pentru a reface trotuarele din zona centrală a orașului și-au văzut de treabă și au început să monteze dalele de piatră.

Valoarea noilor trotuare, inclusiv a montajului, se ridică la 3,8 milioane de lei cu tot cu TVA, iar licitația pentru acestea a fost organizată de Societatea Drumuri Municipale (SDM). „Vom avea trotuare superbe, realizate din plăci de pavaj mari. E o schimbare radicală care, evident, se va răsfrânge în imaginea, în frumusețea orașului nostru”, spunea, cu o lună în urmă, Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

„Frumos ca la Timișoara! Inspirat ca nuca-n perete!”

După ce dalele au fost montate în apropierea Palatului Dicasterial, aceasta a fost reacția directorului Direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniu național Timiș, Sorin Vlad Predescu. Acesta a citat din Legea 422/2001, Capitolul III – Intervenții asupra monumentelor istorice: „Articolul 23 (1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. (2) În sensul prezentei legi, intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecție a monumentelor istorice”.

De asemenea, Sorin Predescu a specificat și condițiile Direcției județene pentru cultură Timiș pentru avizarea trotuarelor de lângă Palatul Dicasterial: „În faza următoare de proiectare, în urma posibilităţilor aprofundării studierii fundaţiilor/demisol existente ale clădirilor direct afectate de lucrările propuse se va completa documentaţia

cu: detaliere soluţie racord trotuar-imobil / stratificație / soluţie pardoseli permeabile / dren, pentru fiecare imobil în parte aflat în zona direct afectată. În stabilirea detaliilor se va ţine cont de problemele privind reducerea umidităţii din fondul construit şi se vor subordona ambianţei urbanistice generale. Se vor respecta prevederile Planului Urbanistic General al municipiuluiTimișoara – Regulamentul Local de Urbanism, Capitolul 4.B.III.5. Spaţii publice, Străzi aliniat 4) şi 5) şi Trotuare aliniat 6), 7) şi 4) Finisajele (îmbrăcămintea) străzii şi a trotuarului vor fi abordate cu aceeaşi atenţie ca şi faţadele clădirilor. Ele vor fi tratate, în măsura posibilităţilor, cu tehnologii reversibile (desfacere fără distrugerea materialelor) pentru a asigura o întreţinere uşoară a instalaţiilor pozate în infrastructură. 5) Proiectele de drumuri, parcări, secţiunile transversale ce privesc îmbăcămintea drumurilor şi a trotuarelor realizate de ateliere de specialitate vor fi avizate de organismele de specialitate ale Ministerului Culturii. Acestea vor ţine cont de problemele privind reducerea umidităţii din fondul construit şi se vor subordona ambianţei urbanistice generale. Trotuare. 6) Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate etc.). Se va descuraja folosirea asfaltului pentru trotuare. În zona centrală se încurajează

folosirea pietrei naturale cu condiţia ca trotuarele să aibă proprietăţi antiderapante. 7) Se va studia aspectul tratării diferenţiate a trotuarelor în funcţie de gradul dereprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvenţa circulaţiei sau pentru marcarea diferitelor funcţiuni (de exemplu, staţii pentru transportul în comun, locuri de odihnă etc.). În îmbrăcămintea trotuarului se va putea marca parcelarul existent prin aşezarea diferită a pietrelor în zona despărţitoare dintre două clădiri. Detaliile vor fi relaţionate cu burlanele descurgere a apei pluviale”.

Se pare că, deoarece SDM nu deține un aviz de detaliu pentru experimentul făcut pe lângă Bastion și Palatul Dicasterial, Direcția pentru cultură Timiș va stopa, deocamdată, lucrările.

”Semidocți sau chiar… sfertodocți”

Primarul Nicolae Robu a prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă online, cele patru modele propuse pentru pavarea străzilor din centru: „Este o piatră cu o rugozitate foarte bună. Vom avea un joc de culori din trei nuanțe de gri și una aproape albă”. În ceea ce privește criticile la adresa noilor trotuare, primarul a spus: „Păi, oameni buni, la tot ce am făcut am avut critici. Sunt convins că cei mai mulți timișoreni vor aprecia această inițiativă. Așa au zis și de fântânile cu lumini, că sunt kitsch, așa vor spune și despre trotuare. Sunt indivizi care nu au nimic în spate, dar se cred culți. De fapt, sunt semidocți sau chiar… sfertodocți. Eu consider că sunt foarte frumoase aceste trotuare. Punct”. La final, pentru a-și întări opinia, Nicolae Robu, a citat câteva strofe din poezia „Criticilor mei”, de Mihai Eminescu.