Noi schimbări în privința restricțiilor impuse din cauza epidemiei: Nicolae Robu anunță trei modificări importante

Încă din cursul zilei de ieri, primarul Nicolae Robu și-a exprimat nemulțumirea față de restricția care impunea închiderea teraselor la ora 23.00. El spunea că nu cunoaște cazuri de infectare după ora respectivă, provenind de la clienții acestora și se considera chiar păcălit pentru că a fost determinat să accpete condiția.

Edilul a afirmat că a fost informat că este o decizie luată unitar, la nivel național, în timp ce, de fapt, era o hotărâre care se putea lua la nivel local.

Nicolae Robu a intrat, în direct, la un post de televiziune, și a venit cu noi precizări. În primul rând, conform unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, terasele nu se mai închid la ora 23.00

În plus: ” Ieri s-a luat hotărârea purtării măștilor, la locurile de joacă, de către copiii de peste cinci ani. Am avut multe sesizări referitoare la această decizie și s-a modificat, în sensul că obligativitatea purtării măștilor în locurile de joacă se referă acum doar la însoțitorii copiilor și la copiii de peste 16 ani. Mai era prevederea ca târgurile, piețele de vechituri și alte asemenea să fie închise complet, iar noi am decis să le dăm o șansă celor care sunt responsabili și pot organiza în măsuri stricte de siguranță asemenea lucruri, fiind de bună credință și făcând toate eforturile necesare.”

Conform noilor decizii:

Se interzice organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și a piețelor de vechituri la care accesul nu este controlabil și nu se asigură distanța de minim 2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr de persoane cel mult egal cu a zecea parte din suprafața în metri pătrați pe care se desfățoară târgul, oborul, iarmarocul, respectiv piața comercială, până la încetarea stării de alertă; Se exceptează piețele agroalimentare. Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.

Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru persoanele cu vârsta peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețe comerciale, târguri, piețe de vechituri, zone de așteptare, stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, zonele de promenadă ale orașelor (cu excepția Pieței Victoria din Timișoara și centrul istoric al municipiului Timișoara), locuri de joacă din parcuri, grădini de vară, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, evenimente publice. Se exceptează de la aceste măsuri copiii cu vârsta până la 16 ani din locurile de joacă, persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport .