Nicușor Dan, după CSAT: Îi asigur pe români că țara lor este sigură. Ba, mai sigură

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, miercuri, în ce constă dislocarea în România a unor capabilități militare și le-a transmis românilor că „țăra lor este sigură, ba, chiar mai sigură”.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În temeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”, a spus Dan.

În măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc tot miercuri, ele vor fi dislocate în baza Acordului de parteneriat între România și Statele Unite și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România este nevoie de votul Parlamentului.

Astfel, în urma ședinței CSAT, Dan a trimis o scrisoare Parlamentului și o să aibă loc o dezbatere în Parlament miercuri după-miază.

„Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a dat asigurări președintele României.

(sursa: Mediafax)