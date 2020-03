Nicolae Robu, ieşire pe Facebook: “3 intoxicări grosolane doar din ultima săptămână cu privire la ce se întâmplă în Timișoara”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a avut, duminică, o nouă ieşire pe contul de Facebook, în care scrie despre “3 intoxicări grosolane doar din ultima săptămână cu privire la ce se întâmplă în Timișoara”:

“IATĂ CÂT DE MIZERABILI POT FI UNII PÂNĂ ȘI ÎN VREMURI GRELE CA CELE PE CARE LE PARCURGEM! IGNORAȚI-I, OAMENI BUNI! EI SUNT NEDEMNI DE A FI LUAȚI ÎN SEAMĂ!

Iată 3 intoxicări grosolane doar din ultima săptămână cu privire la ce se întâmplă în Timișoara:

(1)S-a făcut știre națională că Primăria Timișoara ar cheltui o mulțime de bani în acest an pe fântâni ornamentale în intersecții!

CUM STAU LUCRURILE ÎN REALITATE?

N-a existat nicio clipă vreo asemenea intenție din momentul apariției pandemiei! Atâta tot că având licitații lansate cu mult înaintea pandemiei, ajunse la final, am semnat contractele cu câștigătorii, așa cum obligă legea, dar spunând clar, inclusiv public, că în acest an NU VOI DA ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR și, prin urmare, nu se va cheltui NICIUN LEU cu construcția de fântâni! Vom fi, însă, pregătiți să trecem la treabă imediat pt când vor veni vremuri mai bune!

(2) S-a vehiculat viral o poză din Piața Volantă de produse agro-alimentare, poză pretinsă de ieri, care arăta că în piață a fost aglomerație cumplită!

CUM STAU LUCRURILE ÎN REALITATE?

Ei bine, poza nu era de ieri -cel mai probabil ea a fost făcută sâmbăta trecută-, o mulțime de persoane care au fost ieri în piață relatează că nu a fost aglomerație, că la cea mai mică tendință de creare de aglomerație la anumite standuri au intervenit preventiv polițiștii !

(3) Se încearcă altă știre națională, cum că Primăria Timișoara dă în vreme de pandemie 2 milioane de euro într-o expropriere ca să facă parc!

CUM STAU LUCRURILE ÎN REALITATE?

La mine vorba este faptă! Am promis, se face! Expropriem un teren construibil ca să-l transformăm în spațiu verde, în cadrul campaniei TIMIȘOARA VERDE! Dar banii nu se dau acum, ci în cazul cel mai fericit în trimestrul III și asta NUMAI ȘI NUMAI DACĂ VA TRECE PANDEMIA ȘI DACĂ, ÎN URMA EI, VOM AVEA BANII NECESARI !

Până una-alta, Primăria Timișoara a alocat până în prezent, doar în luna martie, luând de la alte obiective printre care și de la fântâni, de la spectacole / festivaluri, aproape 20 milioane lei pt spitalul său, “Victor Babeș” și va mai da o mulțime -cât va fi necesar!-, în continuare, pt că NIMIC NU ESTE MAI IMPORTANT CA SĂNĂTATEA!”