Nervi și haos în trafic, din Timișoara și până în Moșnița Nouă

Carantinarea comunei Moșnița Nouă a provocat probleme majore în trafic, coada de mașini care se îndreaptă din Timișoara spre localitatea periurbană întinzându-se, la ora publicării știrii – 19.50, de pe strada Siemens din oraș și până la intrarea în comună.

Este vorba, în general, despre locuitori din Moșnița, Chevereșu Mare sau Buziaș care se întorc acasă de la joburi.

Problemele au apărut încă de la orele după-amiezii, iar unii oameni spun că au parcurs drumul de doar câțiva kilometri în mai bine de o oră.

Cei mai mulți dintre conducătorii auto susțin că este o bătaie de joc – drumul fiind în lucru și, oricum, extrem de îngust – și că polițiștii sunt depășiți de situație.

„Am stat de la 15 pină la 17 pentru a face 3 km. Aștia ce verifica? Daca ai declarație dispare Covid-ul ? Ne i-au de proști! Nu ințeleg de ce trebuie să suportam asemenea lucruri . Cu declarație fără tot un drac . Nu scade numarul de ” infectați „! Lasaț-i dracului oameni să circule liberi!!!”, a scris un șofer pe grupul Facebook/Info Trafic Jud. Timiș.

Alte postări:

„Eu astazi dupamiaza de la Lidl pana la ei la control am facu 1 ora și 20 minute.”

„La 3 am ajuns in coloana la sensul de la conti și am trecută la 5 fără un pic. Poporul roman îndură și duce mult nu ii stress…”

„Am facut 60 de minute de la sens AEM pana la intrare pe strada Magnoliei(Timisoara),ultimul sens giratoriu din oras spre Mosnita Noua.O bataie de joc la adresa tuturor participantilor din trafic, din partea autoritatilor.”

„Să vă fie rușine. Vă bateți joc de noi. Cu autobuzul de 18.30 am venit spre casă Am ajuns la aproape ora 20.00 în stația de la Serena unde aveam nevoie . Opreau ambele benzi. Aveți nevoie de bani pt Paști aia e nuuu ???? ”

„Stati linistiti, au primit mustrări de „sus” ca nu controlează declarațiile, si acum controlează fiecare masina”

„Nu știu cum faceți dar la ora 23 să fiți în case că de nu……. „

Iar lista cu postările conducătorilor auto revoltați poate continua…

Foto: Facebook/Info Trafic Jud. Timiș