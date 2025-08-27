Nenorocire pe șosea. Pompierii Secției Brad și cei ai Detașamentului Deva au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență generate în urma unui accident rutier.

Evenimentul a avut loc pe DN 76, pe raza localității Cărăstău. Pentru misiune au fost alocate două autospeciale de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, pompierii au constatat faptul că, în accident au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion. Dintre cele șase persoane aflate în autovehicule, două au fost găsite încarcerate.

Pompierii au acționat de urgență pentru extragerea acestora, dar din nefericire, unul dintre bărbați prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat. Celălalt bărbat, în vârstă de aproximativ 52 de ani, a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la CPU Brad, pentru tratament de specialitate.

Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri și au balizat zona accidentului, întrucât au existat scurgeri importante de combustibil pe carosabil. Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri.

Sursa foto: ISU Hunedoara