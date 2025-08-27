Zeci de mii de posturi din administrația locală, desființate. Lista concedierilor, anunțată de Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat desființarea a circa 6.000 de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor, precizând că vizate sunt funcțiile de consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniștrilor și secretarilor de stat. El a subliniat că, odată cu aplicarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, cele mai afectate vor fi primăriile care și-au ocupat integral schemele de personal.

Cseke Attila a anunţat ”o reducere masivă”, de 57%, a numărului de posturi de la cabinetele aleşilor locali şi demnitarilor de la nivel naţional, informează Antena 3.

„De la 10.700 de posturi în cabinetele aleşilor locali şi demnitari, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi. La cabinetele aleşilor locali, avem consilieri. Până la momentul de faţă aveam consilieri şi la viceprimarii până la 10.000 de locuitori. La primarii de această categorie avem doi consilieri, va rămâne unul. La viceprimari desfiinţăm postul de consilier. La fel, la secretarii de stat şi la miniştri. Miniştrii au 4 consilieri astăzi, vom propune să aibă 3, inclusiv la mine. La premier, în loc de 8 vor fi 5. La viceprim-miniştri, la fel”, a explicat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a explicat că la Poliţia Locală vor exista reduceri de 4.000 de posturi.

„Deci în total o să fie o reducere de 40.000 de posturi, 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe partea de cabinete şi 4.000 la Poliţia Locală. Deci vorbim de o reducere de 40.000 de posturi la un număr de 148.000 astăzi, care sunt în administraţia locală”, a arătat Cseke.

În ceea ce priveşte administraţiile locale, ministrul a subliniat că acolo unde schema de personal a fost ocupată la maximum vor trebui să facă dispobibilizări.

„O să avem multe primării în care posturile vacante vor trebui desfiinţate pentru că nu au organigrama plină. Unde este organigrama plină, unde autoritatea locală a considerat că are nevoie de toate posturile, sigur acolo o reducere cu 20-25% a organigramei înseamnă reorganizarea instituţiei şi înseamnă că de unii din personalul bugetar va trebui să se despartă”, a explicat Cseke.

Ministrul e de părere că o reducere de personal „este în favoarea autorităţii locale pentru că este eliberare de buget acolo unde este vorba de personal care este angajat”.

Cseke Attila are şi o recomandare pentru şefii din administraţiile locale: „acolo unde va fi nevoie de reorganizare pentru că organigrama este plină, recomandarea mea către autorităţile locale este ca aceste reorganizări să fie pe bune, în sensul în care să rămână cei mai buni, pentru că poţi să performezi şi politic şi administrativ cu oameni care sunt buni lângă tine”.

Cseke a spus că, în opinia sa, cei care vor rămne fără locuri de muncă nu vor avea probleme în a-şi găsi un nou job, dacă sunt buni.