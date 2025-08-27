Casă distrusă de flăcări. Doi minori şi un adult au ajuns la spital. Video

Casă distrusă de flăcări. Doi minori şi un adult au ajuns la spital. Video

Casă distrusă de flăcări. Doi minori şi un adult au ajuns la spital.

Miercuri, 27.08.2025, în jurul orei 12:30, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină la un incendiu ce se manifesta la o casă particulară din municipiul Arad, pe Strada Sever Bocu.

La locul intervenției s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

În momentul sosirii acestora la locul evenimentului, incendiul e manifesta generalizat la întreaga locuință pe o suprafață de aproximativ 110 mp.

Incendiul a fost localizat și stins. Trei persoane, un adult și doi minori, intoxicate cu fum, au fost transportate la spital, conștiente și cooperante.

Sursa video: ISU Arad

