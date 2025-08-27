Cum s-a produs accidentul în care a decedat un șofer de 80 de ani, angajat în depășirea mai multor mașini. Ce au stabilit polițiștii

Cum s-a produs accidentul î n care a decedat un șofer de 80 de ani, angajat î n dep ășirea mai multor mașini . Ce au stabilit poli țiștii

Miercuri, 27 august 2025, în jurul orei 15:00, a avut loc un accident rutier grav pe DN76, în comuna Baia de Criș. Din primele cercetări, s-a constatat că un autoturism condus de un bărbat de 80 de ani, din municipiul Deva, a intrat în depășirea mai multor autovehicule, intrând în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 52 de ani, din comuna Conop, județul Arad, care circula în sens opus, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma impactului, conducătorul în vârstă de 80 de ani a decedat, iar șoferul autoutilitarei a fost rănit grav și transportat la Spitalul Municipal Brad, pentru îngrijiri de specialitate.

Alte trei autovehicule, un autoturism, o autoutilitară și un autocamion, au fost implicate în coliziuni secundare, rezultând doar pagube materiale, inclusiv deversarea de combustibil de pe partea laterală a autocamionului, fără victime.

În urma accidentului, traficul pe DN76 a fost restricționat pentru autocamioane și deviat pentru celelalte autovehicule, iar echipaje de pompieri au intervenit pentru curățarea carosabilului.

Cercetările continuă, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.