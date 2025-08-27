Din Timișoara până la capătul Europei – 3.500 km pe bicicletă, la 58 de ani

„Pe 31 august pornesc din Timișoara, într-o aventură de peste 3.500 km pe bicicletă, până la Tarifa – cel mai sudic punct continental al Europei. Drumul mă va duce prin Serbia, Slovenia, Italia, Franța și Spania. Voi pedala singur, fără asistență. Doar eu, drumul și bicicleta”, mărturisește Nelu Slusarciuc.

Are 58 de ani, este din Timișoara și de peste 10 ani a redescoperit mișcarea. Nu e sportiv de performanță și nu mai e la prima tinerețe.

„Sunt într-un moment al vieții în care știu ce contează: mișcarea, oamenii și poveștile trăite sincer. Am alergat câteva maratoane și alte curse de diferite distanțe și am pedalat mii de kilometri. Am plecat de mai multe ori pe drumuri lungi, doar cu bicicleta, curajul și bucuria de a descoperi.

Am traversat Marocul, am avut norocul să pedalez prin Alaska, am traversat România de la vest la est, am pedalat prin Turcia, Spania, Franța… și lista continuă.

La 58 de ani vreau să arăt că vârsta nu e o scuză. Dacă ai chef de viață și un pic de curaj, poți să faci lucruri nebunești și frumoase. Acum plec în cea mai lungă provocare de până acum – peste 3.500 km pe bicicletă, până la capătul Europei”, spune Nelu Slusarciuc.

Pe 31 august 2025, pleacă din Timișoara. Îi așteaptă pe timișoreni să pedaleze câțiva kilometri alături de el. Punctul de întâlnire este în Parcul Copiilor (intrarea dinspre Podul cu lacăte), la ora 8.45.