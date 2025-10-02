Musk, primul om cu o avere de jumătate de trilion de dolari

Elon Musk a devenit prima persoană din istorie care depășește pragul de 500 de miliarde de dolari avere, potrivit indexului miliardarilor realizat de Forbes, citat de BBC.

Miercuri după-amiază, averea șefului Tesla a urcat la 500,1 miliarde de dolari, înainte să scadă ușor la puțin peste 499 de miliarde. Creșterea valorii Tesla, dar și a altor companii controlate de Musk – startup-ul de inteligență artificială xAI și gigantul spațial SpaceX – au contribuit la acest record.

Magnatul american rămâne astfel cu mult înaintea rivalilor săi. Pe locul doi în clasamentul global se află fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu o avere de aproximativ 350,7 miliarde de dolari.

Succesul lui Musk este strâns legat de Tesla, unde deține peste 12% din acțiuni. Titlurile companiei au crescut cu peste 20% în 2025, iar miercuri au închis ședința bursieră de la New York cu un plus de 3,3%.

Consiliul Tesla i-a pregătit lui Musk un pachet de compensații de peste 1.000 de miliarde de dolari, dacă va reuși să atingă o serie de obiective ambițioase – între care vânzarea a 12 milioane de mașini, producția unui milion de roboți AI și o creștere de opt ori a valorii companiei.

Recent, Musk a cumpărat acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, gest văzut ca un vot de încredere în viitorul companiei.

Tesla se confruntă însă cu o concurență puternică, în special din partea producătorului chinez BYD, și este în plin proces de transformare într-o companie axată pe inteligență artificială și robotică, scrie tvrinfo.ro.