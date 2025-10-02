Cardinalul Iuliu Hossu, comemorat la Lugoj

În cadrul manifestărilor de comemorare a personalității celui care a fost cardinalul Iuliu Hossu, Catedrala Greco-Catolică din municipiul Lugoj va găzdui în zilele de 3-5 octombrie, o suită de manifestări evocative, organizate de Episcopia de Lugoj a Bisericii Române Unite cu Roma, în parteneriat cu Primăria Lugoj și Casa de Cultură „Traian Grozăvescu”.

Manifestările vor debuta vineri, la ora 17, cu un Tedeum comemorativ, urmând ca a doua zi, de la ora 10, la sala mare a Teatrului Municipal să aibă loc simpozionul „Istorie și artă, omagiindu-l pe Fericitul Episcop Iuliu Hossu”, cu participarea unor personalități ecleziastice și academice de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Simpozionul va include și câteva momente artistice, susținute de cunoscuta mezzosoprană Aura Twarovska din Timișoara și pianista Alice Bălan de la Conservatorul „Santa Cecilia” din Roma.

Duminică, la ora 10, la Catedrala Greco-Catolică din Lugoj, Sfânta liturghie arhierească va marca momentul de închidere a memorialului Iuliu Hossu la Lugoj.

Episcop al Bisericii Române Unite cu Roma în perioada 1917-1948 și cardinal in pectore (în clandestinitate) între 1948-1970, Iuliu Hossu a rămas în paginile de istorie ca cel care a prezentat la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, proclamația de unire a Transilvaniei cu România.

Membru de onoare al Academiei Române din 1945, a fost arestat de regimul bolșevic, și-a sfârșit zilele în detenție, martirajul său fiind răsplătit de Sfântul Scaun prin beatificare, în cadrul unei slujbe oficiate de Papa Francisc la Blaj, în anul 2019