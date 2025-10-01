11 noi stații de încărcare pentru vehicule electrice, deschise pe Autostrada A1! Locurile exacte

Încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice au fost deschise pe Autostrada A1, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR SA!

În baza contractelor de concesiune de servicii încheiate între CNAIR și Rompetrol, au fost date în folosință 11 stații de încărcare de 300 kW (fiecare cu două puncte de 150 kW), amplasate în spațiile de servicii de pe A1, în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Sibiu:

-Pecica (km 558+380, ambele sensuri)

Sagu (km 530+536, ambele sensuri)

-Giarmata (km 500+596, ambele sensuri)

-Recaș (km 481+646, ambele sensuri)

-Orăștie (km 340+500, ambele sensuri)

-Cristian (km 260+160, sens dreapta)

În acest moment sunt în funcțiune, pe rețeaua de drumuri de mare viteză din România, 28 de spații de servicii echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

