CFR Călători: Autoritatea pentru Reformă Feroviară riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor

CFR Călători acuză Autoritatea pentru Reformă Feroviară că blochează sumele care i se cuvin pentru serviciile publice de transport și facilitățile acordate de stat, atrăgând riscul întârzierii plăților către furnizori și chiar al blocării circulației trenurilor.

„CFR Călători ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) compuse din compensația pentru serviciului public de transport feroviar de călători și din facilitățile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul”, potrivit comunicatului emis, miercuri, de CFR Călători.

Potrivit CFR Călători, compania este „practic văduvită de ARF” după ce compensația pentru 2025 este mult sub nivelul necesar, reprezentând doar 80% din valoarea acordată anul trecut.

„La aceasta se adaugă facilitățile acordate de stat prin ARF, diverselor categorii sociale de călători (elevi, studenți, pensionari, veterani etc) pe care ARF nu le mai decontează sau întârzie plata lor”.

În acest moment, valoarea facilităților nedecontate de către ARF se ridică la 135 de milioane de lei.

„În aceste condiții, CFR Călători NU are cum să nu înregistreze datorii scadente și întârzieri la plata furnizorilor. Rolul Autorității pentru Reforma Feroviară este major în ceea ce privește funcționarea optimă a sistemului feroviar în România. Orice decizie prin care ARF nu își respectă atribuțiile legale riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor CFR Călători și a sistemului feroviar”, conchide CFR Călători, potrivit Mediafax.