Vouchere pentru copiii cu dizabilități

Social
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Vouchere pentru copiii cu dizabilități

Vouchere pentru copiii cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPDPD) anunță oferirea de sprijin copiilor cu dizabilități prin acordarea de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces.

Înscrierile în programul TECH-ASSIST, cofinanțat de UE, se pot face până în 15 octombrie, ora 16.

Beneficiază de sprijin copiii care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori, nu au beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Voucherul poate fi utilizat pentru o gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, printre care: scaune rulante, cadre de mers, orteze/proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

CITEȘTE ȘI: Colterm, pregătită (şi nu prea) să dea căldură timişorenilor: „… mai sunt câteva zone unde echipele Colterm încă lucrează”

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus). Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Procesul de obținere a voucherului se desfășoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online:

1. Pre-înscriere: părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD.

2. Înscrierea în grupul țintă: un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare.

3. Evaluarea nevoilor: se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate.

4. Validare și acordare: după aprobarea dosarului, e-voucherul este emis și transmis electronic.

Mai multe detalii despre etapele complete și documentele necesare se găsesc pe site-ul oficial al ANPDPD.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *