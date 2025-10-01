Vouchere pentru copiii cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPDPD) anunță oferirea de sprijin copiilor cu dizabilități prin acordarea de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces.

Înscrierile în programul TECH-ASSIST, cofinanțat de UE, se pot face până în 15 octombrie, ora 16.

Beneficiază de sprijin copiii care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori, nu au beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Voucherul poate fi utilizat pentru o gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, printre care: scaune rulante, cadre de mers, orteze/proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus). Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Procesul de obținere a voucherului se desfășoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online:

1. Pre-înscriere: părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD.

2. Înscrierea în grupul țintă: un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare.

3. Evaluarea nevoilor: se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate.

4. Validare și acordare: după aprobarea dosarului, e-voucherul este emis și transmis electronic.

Mai multe detalii despre etapele complete și documentele necesare se găsesc pe site-ul oficial al ANPDPD.