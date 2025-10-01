Colterm, pregătită (şi nu prea) să dea căldură timişorenilor: „… mai sunt câteva zone unde echipele Colterm încă lucrează”

Sezonul de încălzire în Timișoara este reglementat prin HCL 353/2021, care stabilește că furnizarea poate începe, începând cu 1 octombrie, atunci când timp de trei nopți consecutive temperatura medie exterioară scade sub 10°C în intervalul 20:00–06:00.

„În contextul temperaturilor exterioare în ușoară scădere, Colterm furnizează agent termic la cerere, unităților medicale, școlilor/grădinițelor și centrelor sociale, care deservesc direct cetățenii vulnerabili. Totuși, mai sunt câteva zone unde echipele Colterm încă lucrează, pentru a soluționa problemele întâmpinate odată cu demararea probelor în rețeaua de distribuție”, a transmis compania.

Potrivit unui comunicat de presă, „în acest moment sunt finalizate reparațiile la cel de al treilea cazan din CET Sud și urmează să fie făcute probe de funcționare cu toate instalațiile auxiliare aferente celor 3 cazane. Estimăm că CET Sud va suplimenta agentul termic ce va fi furnizat inițial de CT Centru, odată cu luna noiembrie”.

În ce privește asigurarea cu combustibil necesar producerii de energie termică pentru sezonul rece, Colterm are în depozite 45.516 tone de cărbune și 60.572 MWh. gaz, plus contracte pentru a asigura întreaga cantitate necesară.

Totodată, Colterm și-a îndeplinit în integralitate obligațiile de mediu sub aspectul conformării celor aproximativ 211.000 de certificate de poluare aferente emisiilor anului 2024.

„Principala noastră preocupare este să menținem cât mai mici costurile de producție, folosind cu maximă grijă resursele disponibile. În paralel, căutăm permanent surse suplimentare de venit, atât prin închirierea unor spații (birouri sau hale, la CET Sud), cât și prin vânzarea unor servicii, cum ar fi încărcarea stingătoarelor. Acolo unde se justifica, prin reducerea costurilor și eficientizarea activității, am decis și externalizarea unor lucrări.

Cu fondurile suplimentare obținute sau prin economie, am putut acoperi, de exemplu, repararea CAF 4 (la CT Centru, o investiție de 6,5 milioane lei), sau achiziția a 40.000 de certificate de poluare din fonduri proprii. De altfel, acestea au fost achiziționate etapizat, în funcție și de valoarea de piață, pentru a beneficia de costuri cât mai reduse. În continuare ne concentrăm pe revenirea societății la un echilibru financiar sănătos și negocierea unor contracte favorabile pentru companie” – Administrator special al Colterm, Cristian Amza.