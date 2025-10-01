Abandon de deșeuri la Izvin, pe DN 6. Autorii au fost filmați, identificați și sancționați

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara) reamintește că în mai multe parcări de pe drumurile naționale au fost instalate camere de supraveghere pentru a identifica și sancționa persoanele care transformă aceste locuri în gropi ilegale de gunoi.

Recent, la Izvin, pe DN 6, mai multe persoane au fost filmate aruncând saci cu polistiren. Au fost identificate și vor răspunde în fața legii.

”De prea multe ori, parcările de pe drumurile naționale au fost transformate în gropi ilegale de deșeuri: saci cu moloz, piese de mobilier, electrocasnice stricate sau resturi din construcții.

Cei care tratează parcările ca pe o rampă de gunoi sunt filmați, identificați și sancționați. Lipsa de respect față de comunitate și față de mediu nu rămâne nepedepsită.

În zona de siguranță a drumurilor și podurilor, locuri de parcare, oprire și staționare, este interzisă aruncarea deșeurilor. Conform OG nr. 43/1997 și HG nr. 1061/2008, modificate și completate ulterior, se pot aplica amenzi de până la 6.000 lei și se poate dispune confiscarea mijlocului de transport”, transmit reprezentanții DRDP Timișoara.

Sursa foto: DRDP Timișoara