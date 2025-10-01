Primăria Timişoara anunţă o acţiune de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor, în perioada 6 – 14 octombrie

Municipalitatea a transmis că va continua, și în luna octombrie, acțiunile de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile sunt programate în perioada 6 – 14 octombrie, în intervalul orar 22:00 – 06:00.

„Pe durata activităților, municipalitatea recomandă, în special copiilor, persoanelelor vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici să nu stea în apropierea utilajelor ce pulverizează soluțiile, pentru a preveni eventualele incidente.

Totodată, îndemnăm locuitorii care au ferestrele situate la o distanță de maximum 20 de metri față de aliniamentul stradal să le mențină închise pe durata acțiunilor.

În plus, recomandăm apicultorilor să ia toate măsurile necesare pentru protejarea albinelor, inclusiv mutarea stupilor în afara zonei de stropire, pe durata derulării tratamentelor”, a comunicat Primăria Timişoara.

Substanțele folosite, Cymina Super și VECTOBAC WG, fac parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole), Tip 18 (insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea artropodelor). Acestea sunt avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii și sigure pentru utilizare în mediul urban. Lucrările vor fi efectuate de personal calificat și autorizat în conformitate cu legislația în vigoare și dotat cu echipament de protecție corespunzător.

În cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile, acțiunile de dezinsecție vor fi reprogramate.