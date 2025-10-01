Garda de Mediu Arad, controale în județul Timiș: amenzi de 40.000 de lei

La dispoziția Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General, comisarii Gărzii de Mediu Arad au desfășurat, în perioada 9-12 septembrie 2025, mai multe controale de mediu în județul Timiș.

”În cadrul acțiunii, realizată în baza protocolului semnat între Garda Națională de Mediu și R.A.R. , au fost verificați patru agenți economici și persoane fizice care desfășurau activitatea de reparații și întreținerea autovehiculelor și activitatea de tinichigerie și vopsitorie auto.

S-au constatat încălcări ale legislației privind depozitarea și evidența deșeurilor și predarea acestora către operatori autorizați specializați”, transmite Garda de Mediu Arad.

În urma acțiunilor s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 40.000 de lei.

Sursa foto: Garda de Mediu Arad

