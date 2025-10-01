Misiune facilă pentru SCM Politehnica Timișoara în Cupa României

Tragerea la sorți pentru stabilirea partidelor din turul întâi al Cupei României la handbal masculin a scos în calea echipei SCM Politehnica Timișoara, a treia clasată în Liga Zimbrilor, o adversară din eșalonul secund.

Este vorba despre CSU Târgoviște, ocupanta poziției a cincea din șapte participante în seria B a Diviziei A. Echipa de lângă Turnul Chindiei a suferit două înfrângeri în primele tot atâtea etape și are 66-80 la golaveraj.

Va fi o manșă unică, programată în data de 23 octombrie la Târgoviște.

Celelalte dueluri din turul inaugural al Cupei României sunt următoarele: ACS Dinamyc Zalău – CSA Steaua București, Concordia Chiajna – Politehnica Iași, CS Medgidia – CSM Vaslui, CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu – CSU Suceava, Universitatea Cluj – CSM Sighișoara, CSU Galați – CSU Pitești, CSO Teutonii Ghimbav – Unirea Sânnicolau Mare, CSM Făgăraș – Universitatea Craiova, CSM Odorheiu Secuiesc – CSM Oradea.