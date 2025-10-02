Expoziţie cu ştaif la Kunsthalle Bega

Kunsthalle Bega din Calea Circumvalațiunii nr. 10 (intrarea pe scara exterioară dinspre Hotel IBIS) va găzdui vineri, 10 octombrie, cu începere de la ora 18, vernisajul expoziției ‘’Wisdom in the Absence of Power Structures’’, semnată de artistele plastice Miriam Austin, Floriama Cândea, Ioana Cîrlig, Lera Kelemen şi Marine Nouvel.

”<Wisdom in the Absence of Power Structures>, o expoziție curatoriată de Georgia Țidorescu și prezentată de Kunsthalle Bega, marchează începutul cercetării asupra spațiilor sigure ce definesc și construiesc practicile curatoriale recente — spații care, asemenea rețelelor fungice, conectează și împletesc oameni și discipline.

Curatori, artiști, producători, scriitori, oameni de știință și profesori propun și pun în legătură metode diferite de lucru și moduri distincte de cunoaștere.

Expoziția prezintă și aduce împreună lucrări de Miriam Austin, Floriama Cândea, Ioana Cîrlig, Lera Kelemen și Marine Nouvel, artiste care și-au dezvoltat practicile în dialog strâns cu cercetători din domenii diverse, precum biologia, tehnologia, filosofia sau sociologia.

Ceea ce le unește nu este un singur subiect sau un anumit mediu artistic, ci angajamentul comun față de cercetare ca proces colaborativ, în care imaginația artistică și investigația științifică se alimentează reciproc.

Lucrările lor provoacă întrebări care depășesc spațiul atelierului sau al laboratorului, explorând moduri alternative de circulație a cunoașterii și zone de suprapunere între practici ale responsabilității și grijii în artă și practici experimentale diverse.

Proiectul își propune să funcționeze ca o structură non-ierarhică, care crește prin dialog, conexiune și schimb.

Nu este o concluzie, ci un început, o platformă unde practicile artistice și de cercetare se pot întâlni, se pot împleti și continua să evolueze.

Asemeni rețelelor fungice care au inspirat-o, expoziția refuză linearitatea și se dezvoltă prin interconectare, creând un teren comun care poate genera și dezvolta noi forme de colaborare’’, au transmis organizatorii.

Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, dar nu reprezintă neapărat poziția AFCN.

AFCN nu este responsabilă pentru conținutul proiectului sau pentru modul în care rezultatele proiectului pot fi utilizate. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.