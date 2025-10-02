Situație tensionată la acțiunea de demolare a clădirii unde a funcționat restaurantul Dinar VIDEO

Publicat în de Mircea Opriș
Fără comentarii
Situație tensionată la acțiunea de demolare a clădirii unde a funcționat restaurantul Dinar.

Joi, 2 octombrie, în ciuda documentelor prezentate de către proprietar, Primăria Timișoara a trimis din nou firma de demolări, angajați ai instituției și un executor.

Proprietarii protestează și au blocat cu mașinile porțiunea din fața imobilului, acolo unde era terasa.

Vom reveni.

Vă reamintim că proprietarii spațiului au prezentat, săptămână trecută, toate documentele privind situația funciară a clădirii.

