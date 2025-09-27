Demolarea restaurantului “Dinar” continuă, deși proprietarii au actele în regulă. Cei de la primărie au refuzat să prezinte vreun document.

Firma angajată de Primăria Timișoara a continuat și sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 8, acțiunea de demolare a clădirii de pe strada Barbu Iscovescu nr. 2, unde funcționau restaurantul și terasa “Dinar” dar și clubul “Joy”.

Câteva zeci de persoane au asistat la acțiune, iar reprezentanții asociației civice “Implicați Salvăm Timișoara” au pus la dispoziție un avocat cu experiență în astfel de cazuri de posibil abuz al autorităților locale.

Proprietarii spațiului au adus cu ei, la fel ca și vineri, toate documentele privind situația funciară a clădirii, inclusiv înscrierea în CF a terasei demolată ieri, cea care depășește cu 3 metri aliniamentul clădirii.

S-a solicitat prezența primarului, dar era ocupat cu o cununie

Cetățenii și jurnaliștii prezenți au pus întrebări celor de la firma de demolări și reprezentanților primăriei, au cerut și ei să afle dacă există autorizație de demolare și alte acte care să justifice acțiunea. În final, cei din primărie au apelat la prezența echipelor de intervenție ale Poliției Locale Timișoara, deși nimeni nu a avut limbaj indecent sau comportament agresiv.

Oamenii au solicitat prezența primarului Dominic Fritz, tocmai pentru că au acte doveditoare și pentru a-i cere să oprească abuzul. Însă primarul era ocupat cu o activitate pe care o prestează extrem de rar, și anume oficierea unei cununii speciale.

Ulterior, în locul edilului, a venit Cristian Franțescu, director general la Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT a Primăriei Timișoara, care, cu o atitudine sfidătoare a stat inițial ascuns lângă un copac, după care s-a poziționat în spatele polițiștilor locali.

Ascuns după uniformele negre și cu o bască peste ochi, acesta a refuzat orice dialog civilizat și oprirea demolării. Franțescu a susținut, chipurile discutând cu colegii și inginerul, că demolarea e legală, dar a refuzat să prezinte vreo decizie de demolare, un aviz al comisiei de circulație pentru blocarea totală a străzii sau acte tehnice pe care se bazează punerea la pământ a construcției.

Directorul din primărie nu a vrut să discute nici măcar cu proprietarii, dar nici cu timișorenii revoltați, care au venit în semn de solidaritate cu antreprenorii, după ce au văzut pe social media și în presă scandalul început încă de joi.

Ulterior, un angajat al primăriei a arătat un dosar în care însă apăreau acte vechi, cu planuri care nu mai corespund realității și cu legalitatea clădirilor, la momentul actual.

Astfel, unele planșe și autorizații erau din 1993, altele din 1998, iar cele mai recente erau de la începtulul anilor 2000. Mai exact o autorizație de construcție eliberată de primărie în 2008, precum și dovada contrucției terasei în anul 2012.

De cealaltă parte, soții Cubițchi, care au firma proprietară a clădirii, Land Real SRL, au prezentat din nou actele ce dovedesc că au cumpărat cu bună credință clădirea și terasa în 2016, iar cele două construcții apăreau în planurile tehnice și aveau autorizație de la Primăria Timișoara, motiv pentru care au și plătit impozit pe toată suprafața timp de 9 ani. În plus, au extrasul la zi de la OCPI, în care apare și terasa.

Dacă Cristian Franțescu, directorul din primărie nu a vrut să discute nici măcar cu proprietarii sau să arate vreun document, antreprenorul Andrei Cubițchi a dat mai multe detalii, din care reiese că demolarea este abuzivă dacă nu chiar ilegală.

Noul avocat, adus de cei de la “Implicați Salvăm Timișoara” a declarat că este un abuz și va face o plângere la procurori pentru distrugere dar va înainta și o acțiune pe linie administrativă, plus va cere daune.

Aceasta, ca într-o comedie absurdă, de abia după ce totul va fi demolat și vor putea fi evaluate pagubele. Avocatul a mai spus că se vor îndrepta împotriva primăriei, a edilului-șef dar și împotriva WBW Logistic, firma de demolări.

“Nu am primit nicio notificare pe firma noastră, Land Real SRL. Când am aflat de intenția de demolare am fost la primărie. Am ajuns până la domnul primar, care mi-a spus că nu s-a ocupat personal, ci angajații de la patrimoniu și urbanism. Am cerut un termen să scot un CF care dovedește că terasa e intabulată. Mi s-a zis că se acceptă. Am scos extrasul CF a doua zi, însă cei din primărie mi-au spus că nu vor ține cont de el, pentru că actele pe care le au, probabil dinainte de 2016, dovedesc contrariul. Așa ne-am trezit cu muncitorii și excavatoarele că ne demolează localul”, a declarat Andrei Cubițchi, sâmbătă, 27 septembrie, în timp ce muncitorii și utilajele doborau acoperișul și pereții.

La ora publicării acestui material, echipele de muncitori continuă demolarea, care este abuzivă, cât timp primăria nu a prezentat acte către proprietari deși era obligatoriu, iar proprietarii clădirii au acte valide și legale actualizate la zi.

Demolări de milioane de euro, în plină criză

Războiul administrației USR a Timișoarei cu cei din HORECA și cu bazele sportive a început acum doi ani. Pentru firma de demolări este o bucurie fiecare acțiune de acest gen, deoarece are un contract pentru demolări și debarasări cu Primăria Timișoara, pe 4 ani, în valoare totală de 6,5 milioane de euro.

În timp ce primarul Timișoarei vorbește despre concedieri, austeritate și lipsă de bani, instituția cheltuie milioane de euro pentru servicii de demolare. Asta, în baza unui contract pe patru ani, încheiat la data de 20 august 2025, cu o companie abonată la banii publici ai majorității primăriilor din județul Timiș și care se ocupă cu de toate, de la demolări, la reabilitări de drumuri sau la construcția de piste pentru biciclete în mediul rural.

„Jurnalul” a dezvăluit, în această primăvară, că Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află edilul USR Dominic Fritz, a publicat, la data de 1 aprilie 2025, pe SEAP, un anunț de participare prin care a făcut cunoscută intenția de a încheia un acord-cadru în vederea prestării de lucrări de demolare și de eliberare a bunurilor rezultate din evacuări, demolări de imobile și alte construcții, manipulare, transport, neutralizare, depozitare și valorificare a deșeurilor de pe raza municipiului Timișoara.

Conform documentației de achiziție, durata acestui acord-cadru este de patru ani, iar pentru încheierea afacerii, instituția condusă de Dominic Fritz a pus la bătaie un buget estimat la nu mai puțin decât la 32.500.000 de lei fără TVA, adică de 38.675.000 de lei cu TVA inclusă (7.892.857,14 euro).

Afacerea a fost parafată, prin contractul nr. 2025-260 din data de 20 august 2025, adjudecat de către firma SC WBW Logistic SRL din Remetea Mare, pentru un preț final negociat de 26.229.960 de lei fără TVA, respectiv de 31.738.251,6 lei cu TVA inclusă (6.477.194,2 euro). La licitația deschisă organizată în vederea atribuirii acestui contract, au fost depuse 9 oferte, din care una a fost declarată inacceptabilă, șase au fost declarate neconforme, iar alte două au fost catalogate drept admisibile.

Conform documentației de atribuire, obiectul achiziției îl reprezintă execuția și recepția lucrărilor de demolare și eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolarea de imobile și a altor construcții, manipularea, transportul, neutralizarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor, „în scopul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor primarului privind demolarea clădirilor aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, eliberarea domeniului public de construcții, chioșcuri, rulote, panouri publicitare, bannere, terase sezoniere și orice alte obiecte de natură amplasate ilegal, prin desființare sau ridicare, precum și asigurarea bazei logistice în punerea în executare a sentințelor judecătorești având același obiect, precum și aducerea la standardele de funcționare, siguranță și exploatare a imobilelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara și a statului român, a infrastructurii din incinta lui”.

În același document sunt precizate și cantitățile de deșeuri rezultate din demolări care sunt vizate de instituția condusă de Dominic Fritz. Astfel, este vorba despre 120.000 de tone de materiale demolate, rezultate din lucrările de demolare imobile și a altor construcții, pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru, adică de 30.000 de tone demolate pe an. Mai departe, cantitatea totală a lucrărilor de evacuare este de 60.000 de tone pe patru ani, adică de 15.000 de tone pe an. De asemenea, vor fi manipulate, transportate, neutralizate și depozitate 48.000 de tone de deșeuri din demolări în patru ani, aducă 12.000 de tone pe an. În ceea ce privește cantitatea deșeurilor valorificate, aceasta se va ridica la 240.000 de kilograme pe întreaga perioadă a acordului-cadru, adică 60.000 de kilograme pe an.

Protecție de la poliție

Primăria Municipiului Timișoara arată că va solicita și va asigura protecție firmei care a câștigat acest acord-cadru, cu reprezentanți ai Poliției Locale, ai Inspectoratului General al Poliției Române, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, ai Serviciului de Ambulanță și ai Pompierilor, „în funcție de complexitatea construcției, de gradul de periculozitate, de manifestările proprietarului construcției ilegale și de impactul social”.

De altfel, edilul Timișoarei s-a apucat de demolat, încă de acum doi ani, cu precădere în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din vara anului trecut. Spre exemplu, în 2023, Fritz a semnat mai multe dispoziții de primar de demolare a unor restaurante și cluburi amplasate pe malul râului Bega. Printre acestea, s-a numărat și Terasa Boss – Clubul Sportiv Banatul.

Dispoziția primarului USR a fost atacată în instanță de către companiile M-Box Security Serv SRL și Adria SRL. Inițial, la 7 iunie 2024, procesul fost a pierdut de firma reclamantă la Tribunalul Timiș, însă, la data de 30 decembrie 2024, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul celor două reclamante și a anulat decizia de demolare. Judecătorii au anulat Dispoziția nr. 716/26 aprilie 2023, emisă de către primarul Dominic Fritz, iar sentința este definitivă.

În septembrie 2024, primăria lui Fritz a trecut la demolarea unor construcții din zona Pieței 700. Este vorba despre locații închiriate de mai mulți comercianți de la o companie pe nume Aura SRL.

Ulterior, au câștigat procese împotriva primăriei, din cauza demolărilor, cei de la baza de agrement Heaven, de la baza No Name și cei de la clubul Retro, care însă au renunțat la locația închiriată pe malul Begăi.

Cei mai nedreptățiți sunt canotorii timișoreni și din alte județe care se antrenează aici, după ce le-a fost demolată baza sportivă și li s-a oferit o “soluție magică”, mai exact un teren viran de pe strada Trandafirilor, unde ambarcațiunile se degradează sub cerul liber iar pentru sportivi au adus niște containere vechi, care au zăcut pe fostul stadion CFR în timpul pandemiei de Covid 19 și până au fost mutate în 2024, pe terenul dintre Parcul Rozelor și Parcul Justiției.

Furnizorul, bun la orice. Contracte pe bandă rulantă cu UAT-urile din județ

Potrivit informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC WBW Logistic SRL, compania care și-a adjudecat acest contract scos la mezat de către Primăria Municipiului Timișoara, are sediul în Remetea Mare și este patronată și administrată de un anume Ion Bojinescu Rostescu.

Compania în cauză figurează în baza de date a Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice ca parte la 26 de contracte atribuite, în perioada 2020 – 2025, de către mai multe autorități publice locale de pe raza județului Timiș. Valoarea totală cumulată a acestor contracte se ridică la 114.903.974,06 lei fără TVA, respectiv la 137.818.249,1 lei cu TVA inclusă.

Autoritățile care au încheiat cu această firmă contractele respective sunt Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timișoara, SNTFC CFR Călători SA, Universitatea Politehnica Timișoara, Societatea de Transport Public Timișoara, Penitenciarul Timișoara, SADP Ghiroda SA, Spitalul de Psihiatrie Jebel, Primăria Comunei Jebel, Primăria Comunei Valcani, Primăria Comunei Lovrin, Primăria Comunei Tomnatic, Primăria Comunei Moșnița, Primăria Comunei Iecea Mare, Primăria Comunei Voiteg, Primăria Comunei Jamu Mare, Primăria Comunei Giroc, Primăria Comunei Balinț, Primăria Comunei Eftimie Murgu, Primăria Comunei Remetea Mare și Primăria Comunei Saravale.

Pentru toate aceste UAT-uri, SC WBW Logistic SRL a prestat servicii de furnizare balast și nisip, servicii de evacuare a deșeurilor provenite din demolări, demolarea Reviziei de locomotivă cu dormitor, modernizarea unor drumuri de interes local (străzi rurale și drumuri vicinale), realizarea de piste pentru biciclete, construirea unor centre de colectare a deșeurilor, precum și amenajarea unei centuri de Vest, în cazul contractului parafat cu Primăria Comunei Giroc.