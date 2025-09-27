Accident în Timișoara cu trei victime, printre care și o fetiță în vârstă de 2 ani.

În cursul zilei de azi, un bărbat de 28 de ani a condus un autoturism pe strada Protopop George Popovici dinspre strada Evlia Celebi, iar la un moment dat, la intersecție cu strada Dr.Aurel Cândea, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce se deplasa regulamentar din dreapta sa, condus de către un bărbat în vârstă de 43 de ani.

În urma impactului, au rezultat 3 victime, respectiv bărbatul de 43 de ani, o femeie de 43 de ani și o minoră de 2 ani, pasagere în autoturismul condus de bărbatul de 43 de ani.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.