Impact mortal, pe un drum național din vestul țării.

În data de 27.09.2025, în jurul orei 11.43, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe DN6, în localitatea Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin, a avut loc un accident rutier.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că în jurul orei 11:43, în timp ce un bărbat în vârstă de 68 de ani conducea autoturismul pe DN6 la kilometrul 471, în localitatea Constantin Daicoviciu, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un ansamblu de autovehicule înmatriculat în Bulgaria condus de un cetățean ucrainean.

În urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului a decedat, iar o femeie în vârstă de 69 ani, pasageră în autoturism, a fost transportată la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Traficul rutier a fost restricționat în totalitate, în acest moment traficul fiind eliberat complet.

Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat cu privire la consumul de alcool sau substanțe psihoactive, ambele rezultate fiind negative.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.