Incendiu într-o localitate timișeană, un bărbat a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului.

Sâmbătă, 27.09.2025, în jurul orei 15:40, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Ghilad.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Deta cu un autocamion cu container de stingere.

La sosirea echipajelor de intervenției, incendiul se manifesta la vegetația uscată din gospodărie, pe aproximativ 700 mp.

Din nefericire, un bărbat a suferit arsuri de gradul III-IV, pe aproximativ 80% din suprafața corpului.

Victima este în stare de inconștiență.

La locul evenimentul sunt alocate două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.