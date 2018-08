Morții cu morții, viii cu buruienile. Cimitirele din Timișoara oferă o imagine dezolantă

În luna aprilie a acestui an, aleșii locali timișoreni au aprobat noi caiete de sarcini pentru cimitirele din Calea Șagului, Rusu Șirianu și Calea Buziașului.

Conform acestora, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal: administrator de cimitir, muncitori necalificaţi (gropari/ manipulatori de cadavre/îngrijitori curăţenie), îmbălsămător, casier, şofer, agenţi de pază (sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată).

Personalul de pază trebuie să interzică intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porţile de acces.

De asemenea, personalului cimitirului îi este interzis: să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor (excepţie fac angajaţii de la magazinul de servicii funerare, dacă există); să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat; să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite; să poarte o conversaţie indecentă sau să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară indecentă în incinta cimitirelor pe timpul ceremoniilor de înhumare; să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare; să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte; să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare; să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute; să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine; să consume alcool, să cânte sau să asculte muzică în incinta cimitirelor.

În caz de nerespectare a reglementărilor, concesionarii cimitirelor pot fi amendați și de poliția locală.

Timișoreni nemulțumiți

Pe lângă toate acestea, se presupune că aleile trebuie să fie curate, iar buruienile dintre morminte să fie cosite, mai ales că vara ploioasă de care avem parte a favorizat creșterea diverselor plante.

Timișorenii care vin să se reculeagă la mormintele rudelor care își dorm somnul de veci în cimitirele orașului nu sunt foarte încântați de modul în care sunt gestionate acestea.

„Consider că deja se depășește orice măsură în ce privește mizeria și dezordinea din Cimitirul din Calea Șagului. S-a scris mult în presă acum câteva luni că primăria va face <<revoluție>> cu cimitirele – ordine, pază, personal civilizat etc. Eu nu am crezut așa ceva, mai ales că știam cine e (a fost) administrator acolo. Iar acum, vă trimit, ca idee, să vedeți cum arată intersecția aleilor principale din cimitir și o grămadă de gunoi de înălțimea unui om! De necrezut, nici în filme nu vezi așa ceva. Plus că de-a lungul aleilor crește o producție minunată de ambrozie, înaltă, bogată, verde crud, foarte frumoasă. Al cui e acel teren pentru care ar trebui să fie amendat proprietarul? Oare vom fi vreodată civilizați? Greu de crezut așa ceva”, ne-a scris un cititor al cotidianului nostru.

Au venit și amenzile

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au verificat, zilele trecute, modul în care proprietarii și administratorii terenurilor iau măsuri de întreținere, deoarece aceștia trebuie să le igienizeze și să le cosească de buruieni, pentru a preveni apariția plantelor alergene, printre care și ambrozia, care provoacă probleme medicale tot mai multor cetățeni.

S-a trecut și la verificarea cimitirelor din oraș, unde s-a constatat existența buruienilor. Astfel de verificări au fost efectuate și anul trecut, când au fost aplicate patru sancțiuni la tot atâtea cimitire, respectiv în Calea Șagului, Buziașului, Stuparilor și Ovidiu Balea.

Anul acesta, la două cimitire, pe Stuparilor și Calea Șagului, au fost aplicate sancțiuni de câte 2.500 de lei fiecare.

Cam atât pot face autoritățile, dar, din păcate, nimic nu poate risipi imaginea dezolantă pe care o au în față cei care vin în cimitirele din Timișoara.

Dacă e vară, le năpădesc buruienile, iar dacă plouă, se umplu de noroi.

Pământul de la gropile nou săpate ajunge pe mormintele vecine și nu e niciodată îndepărtat cu totul, resturile vegetale se depozitează aiurea, sursele de apă se împuținează pentru a fi create noi locuri de veci…

Iar dacă pentru cei care se odihnesc toate acestea nu mai au nici o însemnătate, pentru cei rămași se adaugă încă o tristețe.