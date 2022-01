Lionel Messi are nevoie de mai mult timp pentru a se reface după Covid-19

Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain) a dezvăluit pe reţelele de socializare că are nevoie de mai mult timp pentru a se reface după ce a fost infectat cu Covid-19 în timpul sărbătorilor de iarnă, transmite AFP.

”Aşa cum ştiţi, eu am avut Covid şi vreau să vă mulţumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Mi-a luat mai mult timp decât am prevăzut pentru a mă face bine şi sunt aproape restabilit şi nerăbdător să revin pe teren. Mă antrenez în aceste zile pentru a mă reface 100%, înainte de frumoasele provocări din acest an şi sper că în curând ne vom revedea”, a scris Messi pe contul său de Instagram, unde a postat şi o fotografie alături de soţia lui Antonella Roccuzzo şi canişul lor Toby.

Messi, care a câştigat Balonul de Aur pentru a şaptea oară, a contractat virusul în vacanţa de iarnă, după ce a petrecut câteva zile în Argentina. După revenirea în Franţa, pe 5 ianuarie, el a fost testat negativ şi a început antrenamentele individuale la baza sportivă a lui PSG, dar nu a fost suficient recuperat pentru a juca în meciurile oficiale.

Cel mai probabil , Lionel Messi va fi menajat şi la meciul de sâmbătă dintre Paris Saint-Germain şi Brest, din Ligue 1.

Agerpres