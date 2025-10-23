Licitaţie pentru un skatepark, la Timişoara. Investiţia este estimată la 12,6 milioane de lei

Primăria Timişoara a anunţat că a lansat licitația pentru construirea unui nou skatepark în Parcul „Anton Scudier”.

Este vorba despre „un spațiu modern care va deveni loc de întâlnire pentru tineri, sportivi și pentru toți cei care iubesc mișcarea în aer liber.

În plus, amenajăm și pumptrack, pereți de cățărare, alei, zone verzi, iluminat public modern și o scenă exterioară pentru activități și evenimente”, a comunicat municpalitatea.

Contractul cuprinde proiectarea tehnică și execuția lucrărilor, iar valoarea estimată a investiției este de 12,6 milioane de lei (fără TVA).

