„Duality of One”, cu artista Regina Damian

Galeria 5 din strada Vasile Alecsandri nr. 1, Timişoara, găzduiește , la ora 18, vernisajul expoziției Duality of One, semnate de Regina Damian. Despre lucrările artistei, care vor rămâne pe simeze până în 9 noiembrie, va vorbi Tudor Muțrescu.

„După șapte ani dedicați proiectelor colective și curatoriatului, Regina Damian revine cu o expoziție personală ce explorează tema dualității — acea coexistență fragilă dintre forță și vulnerabilitate, dintre lumină și umbră, dintre sinele feminin și cel masculin.În lucrările sale, artista investighează contrastele emoționale și echilibrul precar dintreinterior și exterior, dintre ceea ce se vede și ceea ce rămâne ascuns. Paleta sa restrânsă – dominată de nuanțe reci de roșu, albastru și violet – devine un instrument de introspecție:culoarea nu descrie, ci trăiește, respiră, simte.

Regina Damian este o artistă vizuală care face parte din noua generație a scenei românești. Activează la Timișoara din 2016. Ea foloseşte arta (pictură, instalaţii) ca mijloc de exprimare,explorând teme precum existenţa, identitatea, migraţia, incluziunea socială. În ultimii ani, alansat cu succes proiectul <<Out of the Box>>, în parteneriat cu Penitenciarul Timişoara,stimulând, prin intermediul artei, integrarea persoanelor private de libertate în societate.

Atentă la marile provocări sociale, câțiva ani mai devreme a inițiat o acţiune expoziţie <<Trywalking in my shoes>> care a avut la bază încălţările unor refugiaţi — un gest artistic social menit să sensibilizeze asupra experienţelor migranţilor.

Ceea ce o face specială pe Regina Damian este faptul că reușește să combine arta vizuală cu activismul social — nu doar pentru galerie, ci pentru incluziune, pentru marginalizaţi. Arta ei este interdisciplinară şi multiculturală: de la mitologie egipteană şi indiană, la traditii slave, refugiaţi, migraţie.

<<Nu pictez ceea ce e la suprafață, ci ceea ce rămâne în mine — în noi. În personajele mele se întâlnesc două energii, două lumi care nu se exclud, ci se completează. >> <<Duality of One>> aduce împreună lucrări recente și piese din ultimii ani, construind o poveste coerentă despre vulnerabilitate, curaj și reconcilierea contrariilor,>> mărturiseşte Regina Damian,” au transmis organizatorii evenimentului.

Această creație artistică a fost realizată printr-o finanțare Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, și este sprijinită prin programul Spaţii Pentru Comunitate. Creația nu reprezintă în mod necesar poziția Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, iar acesta nu este responsabil de conținutul ei sau de modul în care poate fi folosită.