Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoutilitară Ford Transit.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul U.F.O.Deta, vă face cunoscut că în ziua de 04 luna 11 ora 10 anul 2025 în localitatea Deta, str. Înfrăţirii nr. 11, se vor vinde la licitaţie publică următoarele bunuri mobile:

– autoutilitară FORD TRANSIT FNB6, seria şasiu WFONXXTTFN7D23470,CIV M472327, an fabricatie 2007, TM 01 HID stare uzura: normală semne particulare: nu sunt alte_ particularitati: nu functionează 22900 lei Nu face obiectul TVA

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/ aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VI , proprietate a debitorului JARDIN VEST TM SRL, anunţ de licitaţie bunuri mobile nr. 48-7/15.10.2025- licitaţia a I a.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorifi cări prin licitaţie a bunurilor se chestrate. Http\\:static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251015120142_48 7.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nos tru din Deta, str. Înfrăţirii, nr. 11, cam. 3, et. I, sau la numărul de telefon 0256/390404.