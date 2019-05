„Leii” au câştigat primul duel alb-violet: SCM Timişoara – BCMU FC Argeş Piteşti 75-61

SCM Timişoara a preluat conducerea în seria cu BCMU FC Argeş Piteşti contând pentru clasarea pe locurile 5-6 în Liga Naţională de baschet masculin.

Fără Vladan Vukosavljevici şi Alexandru Coconea, accidentaţi, echipa antrenată de Cristian Bota s-a impus fără emoţii, scor 75-61 (18-16, 17-16, 25-15, 15-14), arătând că-şi doreşte mai mult victoria decât adversara în alb-violet.

Astăzi au fost în „mână” Marko Stojadinovici (18p) şi Milos Komatina (17p). Au mai pus puncte pe tabelă Cătălin Baciu (11p), Dragoş Diculescu (9p), Brandon Randolph (9p), Sherwood Brown (9p) şi Nikola Pesakovici (2).

În ultimul minut de joc au fost trimişi pe teren tinerii Mihai Ursan, Cristian Mocriţchi şi Bogdan Penciu.

De la BCMU FC Argeş Piteşti s-a evidenţiat Daniel Bailey, autor a 18 puncte.

„Este greu să joci într-un astfel de meci, după ce am ratat obiectivul. Dar l-am luat în serios, ne-am pregătit bine, pentru că acum vrem să ne clasăm pe locul al cincilea. Nu am făcut o primă repriză foarte bună, dar în a doua am jucat mult mai bine şi am câştigat. Am mai jucat pe poziţia 5 de-a lungul carierei, nu a fost deloc greu să evoluez în acest meci în rolul de pivot. Cred că dorinţa noastră de victorie a făcut diferenţa”, a declarat Milos Komatina, folosit astăzi şi pe postul de pivot, la rotaţie cu Cătălin Baciu.

„Aşa cum a spus şi Milos, este greu să-ţi găseşti motivaţia de a juca pentru locul al cincilea la final de sezon. Nu am uitat înfrângerea grea de la Craiova, dar suntem profesionişti şi trebuie să luptăm până la final, să ne impunem şi la Piteşti. În prima repriză am reuşit doar două aruncări de trei puncte, iar în a doua mult mai multe şi ne-am desprins pe tabelă. Am câştigat la o diferenţă mare, deci nu pot spune că ne-a lipsit Vladan în această partidă. Mă simt mai bine să joc cu Komatina sau cu Baciu pe poziţia 5 din punct de vedere tehnic. Vom încerca să închidem seria la Piteşti”, a spus, la rândul său, Marko Stojadinovici.